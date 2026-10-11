'Vũ khí' tối thượng của trinh sát cơ SR-71

Khi nhắc tới trinh sát cơ SR-71 Blackbird, người ta thường nhớ tới tốc độ trên Mach 3 và độ cao hơn 24 km.

Nhưng giá trị thực sự của chiếc máy bay nằm ở những gì nó có thể nhìn thấy và ghi lại trong khi bay qua bầu trời đối phương.

Trinh sát cơ SR-71 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát chiến lược. Nó mang nhiều hệ thống cảm biến, trong đó có các camera quang học độ phân giải cao và hệ thống thu thập thông tin điện tử.

CIA cho biết phiên bản SR-71 của Không quân Mỹ được phát triển từ A-12 và được trang bị thêm các hệ thống chụp ảnh quang học và radar.

Với camera trinh sát, SR-71 có thể ghi lại hình ảnh các căn cứ quân sự, sân bay, tuyến đường, kho chứa và nhiều mục tiêu khác từ độ cao rất lớn. Những hình ảnh này sau đó được các chuyên gia phân tích để xác định hoạt động quân sự của đối phương.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đây là một nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Một bức ảnh không chỉ cho biết một căn cứ nằm ở đâu.

Qua nhiều lần chụp, chuyên gia tình báo có thể so sánh hình ảnh trước và sau để phát hiện những thay đổi như máy bay mới xuất hiện, trận địa tên lửa được triển khai, đường băng được mở rộng hoặc phương tiện quân sự được tập kết.

Các tài liệu CIA giải mật cho thấy SR-71 từng được sử dụng để trinh sát lãnh thổ Liên Xô.

Tài liệu này xác định SR-71 là nền tảng trên không duy nhất có thể thực hiện bao phủ khu vực cần thiết với mức độ an toàn tương đối cao.

Những dữ liệu thu thập được từ SR-71 có giá trị đặc biệt trong việc đánh giá năng lực phòng không. Một trận địa tên lửa không chỉ là một điểm trên bản đồ.

Việc xác định vị trí, trạng thái và những thay đổi của trận địa qua từng lần trinh sát có thể giúp xây dựng bức tranh về cách đối phương bố trí lực lượng.

Tài liệu CIA năm 1973 còn cho thấy một mục tiêu quan trọng khác là theo dõi các tuyến giao thông và kho chứa từ đối phương.

Các nhà phân tích sử dụng ảnh từ SR-71 để đánh giá mức độ vận chuyển và dự trữ vật chất quân sự của đối phương.

Trong Chiến tranh Lạnh, các nhiệm vụ của Blackbird còn phục vụ hoạt động giám sát nhiều khu vực nhạy cảm khác. Đặc biệt, căn cứ Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản, là một địa điểm hoạt động quan trọng của SR-71 tại châu Á.

Giá trị của những chuyến bay như vậy nằm ở khả năng theo dõi những thay đổi của lực lượng quân sự mà không cần đưa máy bay trinh sát xuống thấp. SR-71 có thể quan sát từ độ cao lớn, bay nhanh và thu thập thông tin trên khu vực rộng.

Đây cũng là lý do các hệ thống cảm biến quan trọng không kém tốc độ Mach 3. Một chiếc máy bay có thể bay nhanh đến đâu nhưng nếu không thu được dữ liệu có giá trị thì chuyến bay vẫn không hoàn thành nhiệm vụ.

SR-71 vì thế có thể được xem như một trạm tình báo bay ở tốc độ siêu vượt âm. Nó bay qua khu vực mục tiêu trong thời gian ngắn, ghi lại hình ảnh và tín hiệu cần thiết, sau đó đưa dữ liệu về để các chuyên gia phân tích.

Điều đặc biệt là những dữ liệu đó không chỉ có giá trị trong một ngày. Khi được đặt cạnh ảnh chụp từ các nhiệm vụ trước, chúng tạo thành một chuỗi thông tin cho phép tình báo Mỹ theo dõi sự thay đổi của các căn cứ, lực lượng và tuyến vận chuyển theo thời gian.

SR-71 không cần mang bom để tạo ra tác động trên chiến trường. Với những gì nó nhìn thấy từ độ cao hơn 24 km, bản thân thông tin đã là một loại "vũ khí" chiến lược.