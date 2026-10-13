Tập trung sản xuất vụ đông

Vụ mùa bội thu

Vụ mùa năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Nhâm, thôn Đô Thượng, xã Xuân Vân đã có một vụ gặt thắng lợi rực rỡ. Dù từ lúc xuống giống, sâu bệnh cứ liên tiếp kéo đến khiến gia đình không khỏi lo lắng, nhưng nhờ chăm chỉ ra đồng thăm nom từng ngày, làm theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, ruộng lúa của bà Nhâm vẫn xanh mướt, vượt qua dịch bệnh để đơm bông chắc hạt. Tranh thủ những ngày nắng ráo, gia đình huy động nhân lực ra đồng gặt hái nhanh gọn. Bà Nhâm tính toán, với 5 sào ruộng, gia đình thu hoạch khoảng 1,2 tấn thóc.

Khắp các xã Trường Sinh, Sơn Thủy thời điểm này tràn ngập không khí vui mừng của vụ mùa bội thu. Nông dân ai nấy đều phấn khởi ra mặt vì không còn cảnh phải vội vã gặt lúa non chạy lụt như hai năm trước. Nhớ lại vụ mùa năm ngoái, bà Đỗ Thị Lộc ở thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh cười bảo, năm nay, thời tiết chiều lòng người, lúa được mùa lớn chưa từng thấy, bông nào bông nấy trĩu nặng hạt. Đứng ngắm những thửa ruộng lúa chín vàng ươm, bà Lộc khoe: Lúa năm nay chín vừa độ, hạt mẩy chắc và sáng gạo, tính ra năng suất vươn lên từ 2,5 đến 2,6 tạ mỗi sào. Với người làm nông, nhìn thấy những bao tải thóc đầy ắp, hạt vàng óng ả sau bao ngày vất vả dầm mưa dãi nắng ra đồng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Nông dân phường Minh Xuân ứng dụng máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 52.000 ha, đạt 100,3% kế hoạch. Với các giống lúa chủ lực: Nhị ưu 838, Thái xuyên 111, Hương ưu 98, Thụy Hương 308, MHC2, KM 18, TBR 225, Nếp 97, BC 15, Bắc thịnh. Ngoài ra tỉnh cũng đã khảo nghiệm 8 giống lúa mới để lựa chọn bổ sung vào cơ cấu giống vào vụ tiếp theo. Và tính đến ngày 10-10, diện tích thu hoạch đạt 25.000 ha, tương đương 48% diện tích gieo trồng. Với đà thu hoạch khẩn trương này, dự kiến đến hết tháng 10, toàn tỉnh sẽ cơ bản thu hoạch xong trà lúa sớm, trà chính vụ. Năng suất ước đạt khoảng 60 tạ/ha.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Mặc dù thời tiết đầu vụ có những diễn biến bất lợi, nhưng rất may là giai đoạn cuối vụ không xuất hiện các đợt mưa lớn cực đoan, nhờ đó toàn bộ diện tích và sản lượng lúa mùa đã được bảo toàn trọn vẹn, mang lại mùa vàng cho bà con nông dân.

Theo Phó trưởng phòng Kỹ thuật Trần Quốc Trung, hiện còn một phần diện tích trà muộn chưa thu hoạch, để giữ vững thành quả, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá, đặc biệt là trên diện tích lúa nếp và lúa chất lượng cao. Với những diện tích lúa chín 90% trở lên, cần tập trung nhân lực và phương tiện thu hoạch nhanh gọn diện tích đã chín theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai phát sinh.

Chủ động sản xuất vụ đông

Sau khi thu hoạch lúa mùa, ngành nông nghiệp cũng xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, góp phần tăng trưởng của toàn ngành. Các hộ dân, hợp tác xã đã, đang triển khai gieo trồng cây vụ đông theo khung thời vụ để bảo đảm nguồn cung nông sản cuối năm.

Ông Hoàng Văn Quý, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Nguyên cho biết: Nông dân trên địa bàn tranh thủ thời tiết thuận lợi đã xuống giống cây màu vụ đông gồm: Dưa chuột, bí đỏ, ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc. Dự kiến vào tháng 11, 12, một lượng lớn rau, dưa sẽ được cung cấp ra cho thị trường. Riêng với ngô sẽ được cung ứng vào các trang trại chăn nuôi bò sữa trong và ngoài tỉnh.

Tại xã Xín Mần, các loại rau đông xuất khẩu cũng đã được xuống giống. Ông Hoàng Văn Mơi, Giám đốc HTX Nông sản Mơi Hạnh cho biết: Gần 4 ha rau bắp cải, cải củ đã được gieo trồng. Đối với dòng bắp cải sẽ được cung ứng vào trường học, siêu thị, riêng với cải củ sẽ được đưa về nhà máy để sơ chế xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Mục tiêu của tỉnh năm 2026 - 2027 gieo trồng khoảng 21 nghìn ha cây vụ đông, trong đó tập trung nhiều nhất là rau đậu các loại với trên 13 nghìn ha; ngô lấy hạt, ngô làm thức ăn gia súc 10,3 nghìn ha. Báo cáo từ các địa phương, các dòng cây ưa ấm như lạc, ngô, bí đỏ, đỗ đã được bà con xuống giống.

Để vụ đông thắng lợi, ngành Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo, các địa phương cần triển khai gieo trồng đúng thời vụ, bảo đảm kế hoạch diện tích; khuyến khích người dân sử dụng giống chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của từng giống, gieo trồng đúng thời vụ, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nông dân cần chăm sóc tốt rau màu và cây trồng khác; bón thúc, vun xới, tưới tiêu phù hợp để cây trồng sinh trưởng thuận lợi, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn môi trường sinh thái.