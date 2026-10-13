Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại; được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đỗ Hiếu Thảo - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thôi tham gia các chức vụ hiện tại, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thôi tham gia các chức vụ hiện tại, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi tham gia chức vụ hiện tại, được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được điều động đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, việc kiện toàn, bố trí cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, các cán bộ cần nắm chắc nhiệm vụ trên cương vị mới, tập trung xử lý những công việc trọng tâm, cấp thiết, nhất là các nhiệm vụ còn tồn đọng, chậm tiến độ; nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027 gắn với mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên -Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát biểu.

Đối với cán bộ nhận nhiệm vụ tại các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, đồng chí Dương Quốc Huy đề nghị tăng cường giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và yêu cầu chất lượng; đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực giải quyết vấn đề và đóng góp vào công việc chung. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần giảm những cuộc họp không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, bảo đảm công việc được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác sát với thực tiễn địa phương.

Các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.