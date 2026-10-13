Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai xuống dần

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, lúc 7h ngày 13-10, tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều buổi sáng đạt 1,98m, thấp hơn báo động 2 (2m). Trước đó, đỉnh triều ngày 12-10 đạt 2,08m lúc 18h30, cao hơn báo động 2 là 0,08m.

Tại hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước triều ở mức xấp xỉ báo động 2. Ảnh: Công Nghĩa

Dự báo trong ngày 13-10, mực nước đỉnh triều tại trạm Biên Hòa tiếp tục duy trì xấp xỉ báo động 2, đỉnh triều xuất hiện vào khoảng 19-20h, sau đó hạ thấp dần.

Tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà, mực nước lúc 7h ngày 13-10 ở mức 106,27m, thấp hơn báo động 3 (106,5m). Mực nước được dự báo tiếp tục xuống chậm, duy trì dưới báo động 3.

Trong khi đó, tại trạm Tà Lài ở thượng lưu sông Đồng Nai, mực nước đạt 112,06m, cao hơn báo động 1 (112m). Trong 24 giờ tới, mực nước tại đây được dự báo biến đổi chậm, dao động xấp xỉ báo động 1.

Cảnh báo các khu vực thấp ven sông La Ngà thuộc các xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và vùng lân cận có nguy cơ ngập do lũ. Tại hạ lưu sông Đồng Nai, các khu vực trũng thấp ven sông thuộc các xã, phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và vùng lân cận có nguy cơ ngập do triều cường.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2 tại hạ lưu sông Đồng Nai và trên sông La Ngà; cấp 1 tại thượng lưu sông Đồng Nai.

Mực nước các sông, suối trên hệ thống sông Đồng Nai còn ở mức cao, có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các khu vực ven sông, bãi sông, bờ suối.