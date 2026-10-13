Lâm Đồng ra mắt mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông', kết hợp tuyên truyền pháp luật

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã phối hợp với Công an xã và UBND xã Hồng Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại Trường THCS Hồng Sơn.

Quang cảnh buổi ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại Trường THCS Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: CALĐ).

Mô hình được triển khai với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã, chính quyền địa phương, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn tại khu vực cổng trường.

Theo đó, vào giờ cao điểm buổi sáng và thời điểm tan học, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã sẽ bố trí cán bộ điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định, hạn chế ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Học sinh Trường THCS Hồng Sơn tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về an toàn giao thông (Ảnh: CALĐ).

Cùng với việc ra mắt mô hình, Đội Cảnh sát giao thông số 3 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 2.001 học sinh, giáo viên.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; không đi dàn hàng ngang, tụ tập gây mất trật tự trước cổng trường và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông trao tặng 10 mũ bảo hiểm và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương, trường học đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Việc triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và các lực lượng chức năng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.