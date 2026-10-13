Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND được xây dựng tại ô đất M3.6, đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) do Công ty cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư, nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo nền tảng để CBCS yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.