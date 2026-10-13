Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-pho-thu-tuong-bo-truong-bo-quoc-phong-lao-post1141653.vnp