Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý III và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đồng chí Mai Thị Nhài, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh.

Hội nghị cũng lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên; dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên và dự thảo phân công nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên trong quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 cũng được các đại biểu xem xét, thảo luận.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, các vấn đề mới phát sinh nhanh, đòi hỏi phải chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong công tác tư tưởng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và các lực lượng tham gia; phát huy vai trò tham mưu của các thành viên, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động, nhất là các nội dung kiện toàn Ban Chỉ đạo được lấy ý kiến tại Hội nghị. Các dự thảo quy chế hoạt động phải bảo đảm đúng quy định, phân định rõ trách nhiệm, có tính khả thi, tránh chồng chéo, tạo cơ sở để triển khai thống nhất, hiệu quả.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các cấp ủy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh; nâng cao chất lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực.

Các cấp ủy cần rà soát nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 với kết quả thực chất.