Bắc Ninh: Nhà máy gạch, ngói Tuynel và viên gỗ nén Thăng Long được cấp phép môi trường

Hai dây chuyền sản xuất, tổng diện tích hơn 56.000m2

Theo Giấy phép môi trường, cơ sở “Xây dựng Nhà máy gạch, ngói tuynel và sản xuất viên gỗ nén Thăng Long” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư thương mại công nghiệp King Han đặt tại thôn Phú Cường, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký tại số 46 ngõ 280 đường Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Cơ sở có diện tích đất sử dụng 56.040m2, được phân loại có tiêu chí như dự án nhóm B và thuộc nhóm III theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các ngành nghề được cấp phép gồm sản xuất viên nén gỗ và sản xuất gạch, ngói tuynel.

Giấy phép môi trường do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải ký ngày 06/10/2026.

Theo nội dung giấy phép, dây chuyền sản xuất gạch, ngói tuynel có công suất 32 triệu viên/năm đối với gạch rỗng 2 lỗ, 4 lỗ, gạch đặc và 8 triệu viên/năm đối với gạch CN3, gạch nem tách và các sản phẩm khác.

Quy trình sản xuất được mô tả từ khâu nguyên liệu đất, qua các công đoạn cấp liệu, cán, nhào, ủ, đùn ép, cắt, phơi, sấy và nung tuynel trước khi phân loại, đưa vào kho thành phẩm.

Đối với dây chuyền sản xuất viên gỗ nén, quy mô được cấp phép là 55.000 tấn/năm, với quy trình gồm băm, nghiền thô, sấy, nghiền tinh, ép viên, làm mát và đưa sản phẩm về kho thành phẩm.

Giấy phép cũng xác định rõ doanh nghiệp chỉ được thực hiện các nội dung đã được cấp phép sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp King Han phải vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải, bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu.

Thời hạn của Giấy phép môi trường là 10 năm kể từ ngày được ký ban hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của giấy phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở.

Xả tối đa 10m3 nước thải/ngày, khí thải 472.500m3/giờ

Một trong những nội dung đáng chú ý của Giấy phép môi trường là yêu cầu đối với nước thải. Nguồn phát sinh nước thải của cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ cán bộ, công nhân viên.

Nước thải sau xử lý được phép xả vào mương tiêu thoát nước của thôn Phú Cường, sau đó chảy ra ngòi Thông Thốc. Giấy phép xác định 1 vị trí xả thải tại mương tiêu thoát nước của thôn Phú Cường, xã Ngọc Thiện, với lưu lượng xả nước thải lớn nhất 10m3/ngày. Nước thải sau xử lý được bơm cưỡng bức qua đường ống D300 dài khoảng 22m ra nguồn tiếp nhận.

Chất lượng nước thải trước khi xả phải đáp ứng QCVN 14:2025/BTNMT, cột B. Trong đó, các thông số được cấp phép gồm pH từ 5-9; BOD5 không vượt quá 35 mg/l; COD không vượt quá 90 mg/l; tổng chất rắn lơ lửng (TSS) không vượt quá 60 mg/l; amoni không vượt quá 8 mg/l. Tổng Nitơ được giới hạn ở mức 30 mg/l, tổng phốt pho không quá 6 mg/l và tổng Coliform không quá 5.000 MPN/100ml.

Để xử lý nước thải, cơ sở bố trí 10 bể tự hoại 3 ngăn, sau đó thu gom bằng đường ống D300 dài khoảng 480m về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý sử dụng công nghệ sinh học, theo quy trình: nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại → bể gom → bể điều hòa → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng → bể khử trùng → nguồn tiếp nhận.

Theo kế hoạch, hệ thống xử lý nước thải sẽ được vận hành thử nghiệm trong 6 tháng, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 11/2027. Trong giai đoạn vận hành ổn định, phải thực hiện quan trắc ít nhất 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp theo quy định được viện dẫn trong giấy phép.

Đáng chú ý, cơ sở có 6 nguồn phát sinh khí thải, gồm khí thải từ công đoạn nung, sấy dây chuyền gạch, ngói tuynel; bụi từ các công đoạn nghiền thô, nghiền tinh, ép viên, làm mát của dây chuyền viên nén gỗ; cùng bụi từ công đoạn nghiền than.

Tuy nhiên, giấy phép xác định 5 vị trí xả khí thải, với tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất lên tới 472.500m3/giờ. Trong đó, dòng khí thải số 1 có lưu lượng tối đa 260.000m3/giờ; dòng khí thải số 2 là 20.000m3/giờ; dòng khí thải số 3 là 150.000m3/giờ; dòng khí thải số 4 là 22.000m3/giờ và dòng khí thải số 5 là 20.500m3/giờ. Các dòng khí thải có thể xả liên tục 24/24 giờ hoặc gián đoạn tùy chế độ làm việc của cơ sở.

Đối với dòng khí thải từ công đoạn nung, sấy dây chuyền gạch, ngói tuynel, cơ sở sử dụng giàn phun sương hấp thụ bằng dung dịch nước vôi trong, sau đó khí thải thoát qua ống cao 50m.

Các nguồn bụi từ dây chuyền sản xuất viên nén gỗ được thu gom, xử lý bằng cyclone, bể nước hoặc lọc bụi túi vải tùy từng công đoạn. Riêng bụi phát sinh từ công đoạn nghiền than được lọc bằng túi vải và thu hồi để sử dụng cho sản xuất.

Giấy phép yêu cầu chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường phải đáp ứng QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. Đối với các dòng khí thải số 1 và 3, giới hạn bụi PM là không quá 60 mg/Nm3, SO2 không quá 350 mg/Nm3, NOx tính theo NO2 không quá 300 mg/Nm3 và CO không quá 350 mg/Nm3. Với các dòng khí thải số 2, 4 và 5, giới hạn bụi PM là không quá 100 mg/Nm3.

Cùng với đó, cơ sở phải vận hành thử nghiệm 5 hệ thống xử lý khí thải trong thời gian dự kiến từ tháng 6 đến tháng 11/2027, lấy mẫu tại 5 vị trí tương ứng với 5 ống thoát khí.

Kiểm soát tiếng ồn, độ rung và khối lượng chất thải lớn

Giấy phép môi trường cũng đặt ra các giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung phát sinh từ máy móc, thiết bị tại xưởng sản xuất gạch, ngói tuynel và xưởng sản xuất viên nén gỗ.

Theo QCVN 26:2025/BNNMT được viện dẫn trong giấy phép, tiếng ồn tại khu vực E phải bảo đảm mức 70 dBA vào ban ngày, 65 dBA vào buổi tối và 60 dBA vào ban đêm. Đối với độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT tại khu vực D, giới hạn là 75 dB vào ban ngày và 70 dB vào ban đêm.

Để giảm thiểu tác động, cơ sở phải thực hiện các giải pháp như thiết kế bộ phận giảm âm, giảm ồn, chống rung; bố trí nhà xưởng và khu vực văn phòng riêng biệt; lắp đặt đệm cao su, lò xo chống rung; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. Việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm cũng phải được bố trí hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Về chất thải, Giấy phép xác định khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 65kg/năm; chất thải rắn công nghiệp thông thường 19.288,5 tấn/năm; chất thải rắn sinh hoạt 12,48 tấn/năm và chất thải công nghiệp phải kiểm soát 230kg/năm.

Cơ sở phải bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 23m2, có tường bao, mái che, nền bê tông chống thấm, rãnh thu chất thải lỏng tràn, gờ chống tràn và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, kho lưu giữ có diện tích 46m2.

Giấy phép đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp King Han tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bố trí đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý khí thải để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh, bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đặc biệt, trước khi vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, doanh nghiệp phải thông báo kế hoạch tới Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương ít nhất 10 ngày để theo dõi, giám sát theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường.