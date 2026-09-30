Tập huấn 'Thiết kế vì tốc độ An toàn'

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Đặng Nam Sơn phát biểu khai mạc tập huấn.

Tham gia chương trình tập huấn này có gần 50 đại biểu là các kỹ sư thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP; chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị trên địa bàn TP; các cán bộ thuộc lực lượng CSGT CATP và đại diện các tổ chức xã hội. Chương trình tập huấn giới thiệu những khái niệm, nguyên tắc và công cụ thiết kế cốt lõi vì tốc độ an toàn nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông đô thị, đồng thời tìm hiểu cách áp dụng các phương pháp này trong bối cảnh Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng.

Chuyên gia của Tổ chức Sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu truyền đạt nội dung tập huấn.

Đặc biệt, thông qua các bài trình bày, nghiên cứu tình huống và bài tập thiết kế thực hành, các đại biểu tham gia tập huấn tìm hiểu cách thiết kế đường phố ảnh hưởng đến tốc độ phương tiện và cách tiếp cận trên phạm vi toàn khu vực có thể tạo ra mạng lưới đường phố an toàn hơn. Sau đó, các đại biểu áp dụng các khái niệm này vào một khu vực dự án mẫu, xây dựng các chiến lược tốc độ an toàn ở cấp độ ý tưởng và thảo luận cơ hội triển khai trong các dự án của mình... Nằm trong khuôn khổ Chương trình tập huấn, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và Tổ chức Vital Strategies đã tổ chức lễ ra mắt Cẩm nang “Thiết kế vì tốc độ An toàn” bằng tiếng Việt do Tổ chức Sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu (Canada) xuất bản. Phiên bản tiếng Việt của Cẩm nang “Thiết kế vì tốc độ An toàn” giúp giới chuyên môn trên khắp Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng dễ dàng tiếp cận hơn với các công cụ và bài học hướng dẫn thiết kế vì tốc độ an toàn.

Tổ chức Sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu trao Cẩm nang “Thiết kế vì tốc độ An toàn” phiên bản tiếng Việt cho các đại biểu tham gia tập huấn.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Đặng Nam Sơn, chương trình tập huấn nói trên là một trong những hoạt động thuộc Dự án “Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2026–2030 tại TP Đà Nẵng” với kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng do Tổ chức Vital Strategies tài trợ. Dự án này gồm các hoạt động chính như: cải thiện an toàn hạ tầng giao thông, áp dụng hướng dẫn thiết kế đường phố an toàn, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng, v.v... nhằm mục tiêu góp phần giảm thiểu số người tử vong và bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn TP gây ra.

PHÚ NAM