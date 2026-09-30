Tiêm kích Su-47 Nga sở hữu sức mạnh đáng nể nhờ thiết kế 'ngược đời'

Với màu sơn đen đặc trưng và đôi cánh cụp về phía trước thay vì hướng ra sau như phần lớn máy bay chiến đấu, Su-47 Berkut có ngoại hình khác biệt đến mức trông giống một chiến đấu cơ bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Tiêm kích Su-47 của Nga. (Ảnh: TNI)

Điều đáng chú ý hơn là Liên Xô cuối cùng chỉ chế tạo duy nhất một chiếc Su-47. Mẫu máy bay này chưa bao giờ được đưa vào biên chế chiến đấu, nhưng những công nghệ và kinh nghiệm thu được từ chương trình đã mang lại giá trị đáng kể cho quá trình phát triển máy bay chiến đấu Nga sau này.

Cánh cụp về phía trước tạo ra lợi thế đặc biệt

Điểm nổi bật nhất của Su-47 chính là thiết kế cánh cụp về phía trước. Ở những máy bay có thiết kế cánh truyền thống, luồng không khí thường có xu hướng di chuyển ra phía đầu cánh. Khi máy bay hoạt động ở góc tấn lớn, dòng khí này có thể làm giảm lực nâng và khiến các bề mặt điều khiển ở phần ngoài cánh mất dần hiệu quả.

Cánh cụp về phía trước tạo ra một cơ chế khí động học khác. Luồng không khí có xu hướng di chuyển vào phía trong, hướng về gốc cánh. Nhờ đó, phần ngoài của cánh, nơi bố trí các bề mặt điều khiển, có thể tiếp tục duy trì hiệu quả khí động học ngay cả khi máy bay hoạt động ở góc tấn rất lớn.

Thiết kế này giúp Su-47 cải thiện khả năng điều khiển ở tốc độ thấp, tăng khả năng chống mất lực nâng và mang lại mức độ cơ động đáng kể trong một số điều kiện bay.

Tuy nhiên, lợi thế đó đi kèm một vấn đề rất khó giải quyết. Khi máy bay tăng tốc, lực khí động tác động lên cánh cụp về phía trước có thể khiến cánh bị xoắn lên. Sự biến dạng này lại làm thay đổi tải trọng khí động học trên cánh, khiến quá trình xoắn tiếp tục tăng mạnh.

Hiện tượng này được gọi là phân kỳ khí động đàn hồi. Nếu không được kiểm soát, lực xoắn có thể tăng đến mức làm kết cấu cánh bị phá hủy và gây mất máy bay.

Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với thiết kế cánh cụp về phía trước.

Vật liệu composite trở thành lời giải cho bài toán khó

Để giải quyết vấn đề, các kỹ sư Liên Xô sử dụng vật liệu composite chứa sợi carbon cho kết cấu cánh Su-47. Các sợi carbon được bố trí cẩn thận để tăng khả năng chống xoắn của cánh mà không khiến trọng lượng tăng quá nhiều như những phương pháp gia cố kết cấu truyền thống.

Đây không phải là hướng nghiên cứu chỉ có Liên Xô theo đuổi. Mỹ từng thử nghiệm một ý tưởng tương tự với máy bay Grumman X-29 trong những năm 1980. Điểm khác biệt là Liên Xô áp dụng thiết kế này trên một máy bay có kích thước lớn hơn đáng kể.

Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga bước vào giai đoạn hậu Xô Viết đầy khó khăn với ngân sách quốc phòng bị hạn chế nghiêm trọng. Dù vậy, chương trình Su-47 vẫn tiếp tục được duy trì.

Ngày 25/9/1997, chiếc Su-47 Berkut duy nhất đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Su-47 sở hữu sức mạnh đáng nể

Su-47 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt đốt sau D-30F6, cùng loại động cơ từng được sử dụng trên tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Ban đầu, các nhà thiết kế muốn trang bị cho Berkut những động cơ tiên tiến hơn, nhưng chi phí là một trong những lý do khiến phương án này không được lựa chọn.

Bản thân Su-47 đã là một máy bay khá lớn. Nó có chiều dài khoảng 22,6 m, với sải cánh khoảng 16,8 m. Trọng lượng cất cánh tối đa có thể đạt khoảng 34 tấn.

Về lý thuyết, Berkut có khả năng vượt Mach 2, nguyên mẫu thử nghiệm được giới hạn ở tốc độ Mach 1,6. Cánh cụp về phía trước cho phép Su-47 đạt khả năng hoạt động ở góc tấn rất lớn, đặc biệt nhờ sự hỗ trợ của kết cấu composite. Dù vậy, thiết kế này cũng tạo ra những giới hạn đáng kể về độ bền kết cấu và khả năng hoạt động ở tốc độ cao.

Một vấn đề khác nằm ở thời điểm Su-47 xuất hiện. Khi Berkut được phát triển, công nghệ hàng không quân sự thế giới đang ngày càng chuyển trọng tâm sang khả năng tàng hình, cảm biến tiên tiến và vũ khí được bố trí bên trong thân máy bay.

Phương thức tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này tạo ra một nghịch lý đối với Su-47. Cánh cụp về phía trước mang lại khả năng cơ động rất ấn tượng, nhưng nếu chiến đấu ngoài tầm nhìn kết hợp với tàng hình trở thành phương thức tác chiến chủ yếu, lợi thế cơ động trong không chiến tầm gần sẽ không còn mang tính quyết định như trước.

Su-47 vì thế không đi đến giai đoạn trở thành một tiêm kích chiến đấu thực sự. Điều đó không có nghĩa chương trình này thất bại hoàn toàn.

Dù chỉ có một chiếc được chế tạo và chưa từng được đưa vào biên chế, Su-47 vẫn đóng vai trò như một phòng thí nghiệm bay quy mô lớn cho các công nghệ hàng không quân sự của Nga.

Chương trình giúp các kỹ sư nghiên cứu sâu hơn về khí động học của cánh cụp về phía trước, vật liệu composite và khả năng điều khiển máy bay ở góc tấn lớn. Những kinh nghiệm thu được từ Su-47 góp phần cung cấp cơ sở cho quá trình phát triển các thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo của Nga.