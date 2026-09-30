Hà Nội tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6 only

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm định hướng, thúc đẩy, tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống, dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6, hướng tới triển khai IPv6 only theo lộ trình. Xây dựng lộ trình chuyển đổi mạng, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sang IPv6 only, đảm bảo đồng bộ. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai chuyển đổi IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90% - 100%.

Cụ thể, thành phố phấn đấu đến năm 2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng lộ trình, chuyển đổi mạng, dịch vụ sang IPv6 only, phù hợp với Kế hoạch triển khai IPv6 only. Sử dụng nền tảng dùng chung do Trung tâm Internet Việt Nam triển khai phục vụ thí điểm, nhân rộng triển khai IPv6 only cho cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Xây dựng, thí điểm mô hình triển khai IPv6 only tại một số cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả làm cơ sở nhân rộng. Chuyển đổi IPv6 only cho mạng truy cập của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 72%.

Đến năm 2028, triển khai IPv6 song song (dual-stack) cho toàn mạng, dịch vụ. 100% doanh nghiệp viễn thông, Internet có hạ tầng mạng triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ (mạng lõi, mạng truy cập, mạng băng rộng di động, cố định, mạng IoT); tỷ lệ sử dụng IPv6 cho mạng Internet băng rộng đạt 90%. 85% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai thí điểm IPv6 only cho mạng, dịch vụ; tỷ lệ sử dụng IPv6 của các mạng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sử dụng IP/ASN độc lập đạt 85%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 năm 2028 đạt 80% - 90%. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai chuyển đổi IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Đến năm 2030, 100% doanh nghiệp viễn thông, Internet triển khai IPv6 only với quy mô lớn cho mạng, dịch vụ (mạng lõi, mạng riêng, mạng truy cập, mạng băng rộng di động, cố định, mạng IoT, IIoT); dịch vụ IPv6 được cung cấp mặc định, ổn định cho mạng, dịch vụ khách hàng. 100% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ; tỷ lệ sử dụng IPv6 của các mạng cơ quan, đơn vị sử dụng IP/ASN độc lập đạt 100%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt mức 90% - 100%.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027 chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực, nghiên cứu thử nghiệm mô hình IPv6 only tại mạng lõi, mạng di động. Bắt đầu với việc triển khai IPv6 only với quy mô nhỏ, nội bộ, thí điểm triển khai mô hình IPv6 only tại Sở Khoa học và Công nghệ. Xây dựng lộ trình chi tiết, đánh giá hiện trạng hạ tầng, thiết bị, ứng dụng, phần mềm hỗ trợ IPv6 only và các chính sách, biện pháp cụ thể thực hiện đồng thời, đặc biệt là các chính sách sử dụng IPv6 only mặc định.

Giai đoạn 2027-2028, tăng tốc chuyển đổi sang IPv6 only đối với hệ thống của cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Giai đoạn 2029-2030, triển khai IPv6 only đồng bộ trên toàn bộ mạng Internet (đồng bộ với lộ trình trong nước); từng bước ngừng hoàn toàn sử dụng IPv4 trong khối cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90% - 100%...