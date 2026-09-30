Đức dựng tuabin gió cao nhất thế giới trên vùng đất từng khai thác than

Sau khoảng 2 năm xây dựng, tuabin này đã đạt độ cao 365 m tính từ nền móng đến đầu cánh quạt, chỉ thấp hơn 3 m so với tháp truyền hình Berlin và tương đương một tòa nhà 100 tầng.

Điểm đặc biệt của công trình là độ cao giúp tuabin khai thác nguồn gió mạnh và ổn định hơn. Các phép đo tại khu vực lân cận cho thấy ở độ cao 300 m, gió mạnh và đều hơn đáng kể so với độ cao của các tuabin thông thường. Theo công ty GICON, điều này có thể giúp sản xuất nhiều điện hơn, đặc biệt tại những khu vực châu Âu có tốc độ gió gần mặt đất tương đối thấp.

Do các cần cẩu thông thường không thể phục vụ công trình ở độ cao này, GICON sử dụng một thiết bị nâng dạng ống lồng được cấp bằng sáng chế. Tuabin ban đầu được dựng đến độ cao 150 m, sau đó thiết bị này nâng kết cấu lên 300 m trước khi hoàn thiện ở độ cao tối đa.

Dự án từng phải tạm dừng vào cuối năm 2025 sau khi phát hiện vấn đề ở một số bộ phận bằng thép. GICON khi đó khẳng định an toàn và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Nếu đúng tiến độ, tuabin sẽ được đấu nối vào lưới điện trong tháng 11.

GICON dự kiến công trình có thể sản xuất 30-33 GWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho khoảng 7.500 hộ gia đình 4 người. Chi phí sản xuất điện được kỳ vọng dưới 5 cent/kWh.

Lusatia từng phụ thuộc nặng nề vào khai thác than trong nhiều thập kỷ. Hiện chính quyền địa phương đang dành đất, cơ sở hạ tầng và các hỗ trợ cần thiết để thu hút các dự án năng lượng sạch. Về lâu dài, địa điểm này dự kiến trở thành một tổ hợp năng lượng kết hợp điện gió và điện mặt trời.

Theo GICON và Cơ quan Liên bang về Đổi mới Đột phá (SPRIND), việc đưa tuabin lên độ cao lớn có thể giúp mở rộng điện gió tới những khu vực có gió gần mặt đất yếu, đồng thời góp phần phân bổ nguồn phát điện đồng đều hơn.

Dự án cũng được kỳ vọng giảm tình trạng phải cắt giảm công suất điện gió khi lưới điện không đủ khả năng truyền tải điện từ các khu vực nhiều gió ở miền Bắc và Đông Bắc Đức tới các trung tâm tiêu thụ lớn ở phía Nam.