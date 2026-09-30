Việt Nam mở rộng hợp tác năng lượng nguyên tử và an toàn điện hạt nhân với các đối tác quốc tế

Lãnh đạo các đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo ICT Toàn cầu lần thứ 12 với chủ đề "Phồn vinh số toàn cầu thông qua hợp tác chuyển đổi AI (AX) thực chất". (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ, ngày 30/9, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm trưởng đoàn đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như các đối tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng 30/9, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR) Kim Jung Kwan tại Seoul.

Trong bối cảnh Việt Nam xác định điện hạt nhân là hướng ưu tiên theo Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là xây dựng năng lực quốc gia đủ mạnh để quản lý, vận hành an toàn, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển bền vững.

Bộ trưởng đề nghị phía MOTIR chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình phát triển ngành điện hạt nhân Hàn Quốc, bao gồm hệ thống thể chế, chính sách quản lý nhà nước giữa cơ quan hoạch định chính sách và cơ quan pháp quy; các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến; cùng kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp hạt nhân quốc gia và đào tạo nguồn nhân lực dài hạn thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, làm việc thực tế và luân chuyển cán bộ.

Về phía MOTIR, Bộ trưởng Kim Jung Hwan khẳng định Hàn Quốc đã có khoảng 40 năm phát triển công nghệ điện hạt nhân với đầy đủ kinh nghiệm thu hái từ cả thành công lẫn thất bại, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển điện hạt nhân dựa trên ba yếu tố cốt lõi là công nghệ kỹ thuật, khung pháp lý-hệ thống quản lý đồng bộ và đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối - yếu tố được coi là "không thể thương lượng."

Trên cơ sở đó, phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam, bao gồm dự án Ninh Thuận 2, kéo dài từ khâu xây dựng nhà máy, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, bảo đảm an toàn đến đào tạo nhân lực và phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ, sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Về ứng dụng AI trong sản xuất (MX), đại diện Hàn Quốc giới thiệu mô hình phân công quản lý khi MOTIR trực tiếp phụ trách mảng này và chia sẻ 3 yếu tố quyết định sự thành công gồm năng lực công nghệ AI, quyết tâm chuyển đổi của doanh nghiệp cùng cơ chế quản trị kết nối hai khối công nghệ-sản xuất, đồng thời giới thiệu mô hình Liên minh MX Alliance quy tụ chính phủ, doanh nghiệp, công ty AI, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI toàn diện trong các ngành công nghiệp.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng MOTIR, Bộ trưởng Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu (Global ICT Leadership Forum) lần thứ 12 do Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) phối hợp cùng Cơ quan Xã hội thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIA) tổ chức.

Diễn đàn năm nay với chủ đề "Phồn vinh số toàn cầu thông qua hợp tác chuyển đổi AI thực chất" - tập trung thảo luận các phương án hợp tác thực chất trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số giữa Hàn Quốc và đoàn đại biểu cấp cao của 8 quốc gia tham dự, gồm: Việt Nam, Philippines, Lào, Bhutan, Kyrgyzstan, Panama, Ai Cập và Uzbekistan.

Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, khẳng định mục tiêu của Việt Nam là đưa AI trở thành một phần trong công việc hằng ngày của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, hiện thực hóa thông qua Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong khu vực công, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cán bộ, công chức sử dụng AI hằng tuần và 60% doanh nghiệp ứng dụng AI nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Nhấn mạnh chủ quyền AI là trụ cột then chốt, Việt Nam định hướng làm chủ dữ liệu, hạ tầng tính toán đạt công suất khoảng 500 MW, phát triển tối thiểu 8 mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, xây dựng ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung và đào tạo 10.000 chuyên gia AI trình độ cao.

Trên tinh thần hợp tác quốc tế cởi mở, Việt Nam đề xuất phối hợp cùng Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế thí điểm ứng dụng AI trong các dịch vụ công cụ thể, kết nối mạng lưới nghiên cứu-doanh nghiệp hai nước để phát triển mô hình ngôn ngữ và hạ tầng điện toán, đồng thời hợp tác thiết lập các chuẩn mực thử nghiệm và quản trị AI an toàn, tin cậy.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST).

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận sâu rộng về việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất KIST tập trung hợp tác với phía Việt Nam trên 4 nội dung trọng tâm: nâng tầm nghiên cứu chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, AI, pin/lưu trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học; xây dựng cơ chế dùng chung hạ tầng R&D và trang thiết bị hiện đại giữa KIST với VKIST và các viện, trường Việt Nam; đưa nghiên cứu viên Việt Nam sang làm việc trực tiếp tại KIST cũng như liên kết KIST School đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ dài hạn; và đẩy mạnh thúc đẩy Dự án VKIST R&D giai đoạn 2026-2033.

Khẳng định VKIST luôn là biểu tượng hợp tác đặc biệt, Chủ tịch KIST Oh Sang Rok cam kết viện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thiện đúng tiến độ, trở thành trung tâm R&D hạt nhân kết nối hiệu quả giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Sau cuộc thảo luận đoàn công tác của Bộ Khoa học công nghệ đã có chuyến tham quan các phòng thí nghiệm và sản xuất công nghệ tiên tiến của Viện KISRT, trong đó đáng chú ý là các phòng thí nghiệm và sản xuất công nghệ chip lượng tử, Robot thông minh hình người, công nghệ AI nhận diện hỗ trợ tìm người mất tích, phát hiện thảm họa như cháy rừng…/.