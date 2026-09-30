Thông tin bất ngờ từ công ty mẹ PUBG PC

Scandal diễn ra tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Stars đã mở màn cho biến động của PUBG tại Việt Nam.

Giữa thời điểm tương lai của PUBG PC tại Việt Nam vẫn chưa được xác định, một số thông tin từ báo chí và mạng xã hội Hàn Quốc về Krafton, công ty sở hữu tựa game này gây bất ngờ.

Cụ thể, trang tin Hàn Quốc NewsPim cho biết đại diện Krafton khẳng định hãng vẫn có kế hoạch duy trì thị trường Việt Nam và "không có sự thay đổi" nào trong chính sách tổng thể đối với khu vực này.

Thông tin này được đưa ra sau khi hoạt động thể thao điện tử PUBG tại Việt Nam có nhiều biến động. Giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất trong nước là PVS 2026 giai đoạn 2 đã bị thông báo tạm hoãn vô thời hạn và gỡ bỏ toàn bộ lịch thi đấu khỏi hệ thống mà chưa có ngày khởi tranh trở lại.

Song song với đó, hệ thống truyền thông của hãng tại Việt Nam cũng gần như biến mất. Trang Facebook chính thức của PUBG Việt Nam ban đầu thông báo các thông tin cập nhật sẽ được chuyển sang trang chủ PUBG.COM, nhưng ngay sau sự cố tại giải PUBG Asia Stars, toàn bộ kênh mạng xã hội gồm Facebook, YouTube và Instagram đều đồng loạt rơi vào trạng thái không thể truy cập.

Dù các đội tuyển lớn như Anyone’s Legend (AL/AGAL) chưa phát đi thông cáo giải thể chính thức, việc tuyển thủ chủ lực Himass tuyên bố giải nghệ kết hợp cùng thông điệp "Our Next Chapter" từ ban quản lý cho thấy bộ khung thi đấu đỉnh cao gần như đã tan rã.

Điểm kết nối hiếm hoi còn sót lại lúc này chỉ là website chính thức bản tiếng Việt vẫn truy cập được, cho phép người dùng xem lại các nội dung và sự kiện đã diễn ra như PUBG Asia Stars.

Loạt động thái thắt chặt và đóng băng nói trên diễn ra ngay sau khi Krafton đưa ra án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hai tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu liên quan đến nghi vấn "đá stream" tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Quyết định này châm ngòi cho một làn sóng phản ứng dữ dội chưa từng có từ cộng đồng game thủ Việt. Theo ghi nhận của NewsPim, một đơn kiến nghị trực tuyến do cộng đồng PUBG Việt Nam khởi xướng nhằm yêu cầu Krafton xem xét lại án phạt dành cho 2 tuyển thủ hiện đã đã thu hút hơn 4 triệu chữ ký ủng hộ.

Đơn kiến nghị trực tuyến yêu cầu Krafton xem xét lại án phạt dành cho hai tuyển thủ Việt Nam đã thu về hơn 4,1 triệu chữ ký.

NewsPim cũng cho biết dù có những lo ngại rằng việc tạm dừng giải đấu và đóng cửa các kênh truyền thông sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu, Krafton vẫn khẳng định chính sách duy trì thị trường Việt Nam của họ hiện vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là thông tin từ nguồn tin ở Hàn Quốc. Trên thực tế, Krafton vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào trên các nền tảng công khai.

Giới chuyên môn nhận định, lịch trình nối lại giải đấu PVS và thời điểm khôi phục các kênh truyền thông trong nước sẽ là những yếu tố quyết định liệu hoạt động kinh doanh của PUBG PC tại Việt Nam có thể thực sự trở lại trạng thái bình thường hay không.

Trước đó, Krafton đã tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thể thao điện tử PUBG tại Việt Nam, điển hình là việc củng cố hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và nâng tổng giá trị giải thưởng hàng năm của giải PUBG Vietnam Series (PVS) lên mức 100.000 USD.