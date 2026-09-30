Đoàn công tác Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ tham quan mô hình chăn nuôi vịt bán tập trung, an toàn dịch bệnh tại xã Vĩnh Hựu

Các thành viên Đoàn công tác cùng trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi vịt tại hộ ông Trần Văn Thành.

Đoàn công tác do GS.TS Nguyễn Trọng Ngữ, Phó hiệu trưởng Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ làm Trưởng đoàn. Tham gia chuyến khảo sát thực tế còn có các chuyên gia đến từ Trường Đại học Okayama (Nhật Bản); TS. Thái Quốc Hiếu - Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp; ông Hồ Quỳnh Mai, Chi cục Trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp...

Tại mô hình chăn nuôi vịt bán tập trung, an toàn dịch bệnh của hộ ông Trần Văn Thành, Đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn về các nội dung trọng tâm như quy trình ấp trứng và nhân giống.

Theo đó, Đoàn khảo sát kỹ lưỡng hệ thống máy ấp, kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm để đạt tỷ lệ nở cao, kinh nghiệm lựa chọn trứng giống gà, vịt đạt chuẩn, cũng như quy trình chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt đàn con non ngay sau khi nở.

Các thành viên Đoàn công tác tham quan mô hình chăn nuôi vịt bán tập trung, an toàn dịch bệnh tại hộ ông Trần Văn Thành.

Đồng thời, tìm cách thiết kế chuồng trại tối ưu nhằm kiểm soát mật độ nuôi kết hợp không gian mở hợp lý; đánh giá quy trình tiêm phòng vắc-xin, kiểm soát người ra vào, các biện pháp khử trùng khu vực chăn nuôi và phương pháp quản lý nguồn thức ăn, nước uống sạch nhằm ngăn ngừa triệt để mầm bệnh truyền nhiễm.

Đoàn công tác tham quan máy ấp trứng.

Chuyến tham quan thực tế này là dịp để các bên trao đổi trực tiếp, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững. Qua đó, các chuyên gia, nhà quản lý và bà con nông dân hướng tới mục tiêu đánh giá đúng hiệu quả thực tế của mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cải tiến kỹ thuật bằng cách ứng dụng các phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thân thiện với môi trường ra diện rộng.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa "3 nhà" gồm: Nhà khoa học (Đại học Cần Thơ, Đại học Okayama), nhà quản lý (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chính quyền địa phương) và người dân xã Vĩnh Hựu.