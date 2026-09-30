'Cha đẻ' của Hà Nội smart police và câu chuyện truyền cảm hứng trong chuyển đổi số ở Công an Thủ đô

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng - Phòng Tham mưu CATP Hà Nội tham luận tại tọa đàm

Chiều 30/9/2026, tại Công an thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đã tổ chức Tọa đàm "Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP".

Phần tham luận của Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng - Phòng Tham mưu CATP Hà Nội làm các đồng nghiệp đến từ CATP Hồ Chí Minh, CATP Hải Phòng đặc biệt ấn tượng bởi câu chuyện truyền cảm hứng của người đứng đầu Công an Thủ đô.

"Cha đẻ" Hanoi Smart Police và chủ trương chiêu mộ nhân tài

Kiến trúc sư trưởng đứng sau mạng lưới công nghệ của Công an Thủ đô là Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Đứng trước áp lực của Đề án 06, người đứng đầu Công an Hà Nội chọn cách trực tiếp dấn thân. Thượng tá Tuyến kể lại, dù thuộc thế hệ lãnh đạo "đầu sáu", sự nhiệt huyết và đam mê công nghệ của đồng chí Giám đốc CATP không kém bất kỳ thanh niên nào. Ông sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó nhất về chuyển đổi số, làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài và đến nay đã thực sự am tường như một chuyên gia dữ liệu của ngành.

Từ sự cọ xát thực tế, đặc biệt là sau các phiên làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP Hà Nội, Giám đốc CATP nhận ra: Công an Hà Nội cần một nền tảng chuyên biệt để tương tác trực tiếp với người dân. Ông chính là "cha đẻ" đặt nền móng cho ý tưởng xây dựng ứng dụng Hanoi Smart Police. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ gom mọi tiện ích an ninh trật tự, từ phòng cháy chữa cháy đến cảnh báo phạt nguội, vào chung một cổng duy nhất trên màn hình điện thoại.

Có bài toán, phải có người giải. Để hiện thực hóa các ý tưởng số, Công an Hà Nội quyết định trải thảm đỏ đón nhân tài từ khối doanh nghiệp. Trung tá Lê Công Trung, khi đó đang là Trưởng ban tại Tập đoàn viễn thông MobiFone với mức đãi ngộ rất cao, đã gác lại công việc dân sự. Nhận lời mời trực tiếp từ Giám đốc CATP, anh khoác lên mình sắc phục của người lính Công an Thủ đô. Sự xuất hiện của những nhân sự này đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa các ý tưởng trên giấy thành mã lệnh thực tế.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội chính là "cha đẻ" đặt nền móng cho ý tưởng xây dựng ứng dụng Hanoi Smart Police

Bản lĩnh gạt bỏ cái vỏ hào nhoáng

Làm công nghệ, kinh nghiệm lớn nhất không phải là vẽ ra nhiều dự án, mà là biết tiêu tiền đúng chỗ và dám dừng lại khi thấy sai.

Thượng tá Tuyến kể, quá trình tìm đường, Công an Hà Nội từng đưa vào thử nghiệm hệ thống ki-ốt thông minh đặt tại các điểm công cộng để người dân tra cứu thủ tục. Nhìn bề ngoài, dự án mang lại hình ảnh rất hiện đại. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn đo lường, đơn vị nhận ra sự khiên cưỡng. Trong kỷ nguyên mà chính phủ đang đẩy mạnh dịch vụ công toàn trình, ai cũng có smartphone trên tay, việc ép người dân di chuyển đến một cái máy cố định là đi lùi so với xu hướng.

Ngay lập tức, quyết định dừng khai thác các ki-ốt này được ban hành. Sự dứt khoát đó giúp Công an Hà Nội tránh được một khoản lãng phí lớn, nắn dòng ngân sách dồn thẳng cho việc phát triển các nền tảng di động và 13 giải pháp số cốt lõi.

Sự thực chiến ấy đã mang lại những quả ngọt đi thẳng vào đời sống dân sinh. Mới đây nhất, ngày 2/9, đơn vị tung ra dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây. Thay vì dùng hàng ngoại đắt đỏ, cán bộ chiến sĩ tự nghiên cứu bộ cảnh báo giá rẻ, lấp khoảng trống an toàn tại các khu dân cư đông đúc.

Phục vụ chính quyền 2 cấp, hệ thống Tổng đài AI 19000113 và V-call 113 ra đời. Nó không chỉ gỡ rối thủ tục hành chính mà còn tự động sàng lọc cuộc gọi rác, bóc băng giọng nói thành văn bản cho cán bộ trực ban và sắp tới sẽ dịch thuật đa ngôn ngữ trực tiếp cho người nước ngoài gọi đến báo tin.

Trên đường phố, một mạng lưới khổng lồ với 21.671 camera AI đang tự động giám sát, nhận diện biển số, dự kiến cán mốc 26.000 mắt thần vào đầu năm 2027. Mọi thông tin an ninh trật tự trên mạng xã hội được AI tự động thu thập, chuyển thẳng xuống công an cấp xã để xử lý tức thời.

Để nuôi sống toàn bộ khối tài sản số ấy, 10.000 km mạng LAN đã được kéo giăng, tốc độ đường truyền tăng gấp đôi. Hơn 600 cán bộ được phổ cập công nghệ, 33 chuyên gia hạt nhân được đào tạo chuyên sâu...

Chuyển đổi số của Công an Thủ đô đang đi đúng hướng. Bởi như lời chốt lại của Thượng tá Dương Minh Tuyến chia sẻ: "Chuyển đổi số không nằm ở máy móc hay thuật toán. Chuyển đổi số bắt đầu từ trách nhiệm của người đứng đầu, được nuôi dưỡng bằng khát vọng đổi mới của từng cán bộ chiến sĩ, và chỉ thực sự thành công khi lấy hạnh phúc, an toàn của nhân dân làm đích đến".