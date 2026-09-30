HONOR Magic9 Super Edition trình làng với pin 'khủng' 11.000mAh

Honor Magic 9 Super Edition. (Ảnh: gizmochina).

Trong ba phiên bản vừa trình làng, Magic9 Super Edition được HONOR tập trung nâng cấp phần cứng, hướng đến hiệu năng và trải nghiệm cao cấp. Thiết bị kết hợp màn hình viền mỏng, pin dung lượng lớn, hệ thống ba camera sau cùng các trang bị hỗ trợ kết nối, tản nhiệt.

Máy sử dụng màn hình OLED phẳng 6,81 inch, độ phân giải 2.788 x 1.280 pixel, tần số quét 120Hz. Tấm nền hiển thị 1,07 tỷ màu và phủ dải màu DCI-P3. Viền màn hình được thu gọn còn 1,03 mm, đưa tỷ lệ màn hình trên thân máy lên 95,5%.

Độ sáng tối đa toàn màn hình đạt 2.000 nit, còn độ sáng cục bộ lên tới 10.000 nit. HONOR tích hợp công nghệ PWM tần số cao 3.840 Hz, đồng thời cho phép hạ độ sáng xuống tối thiểu 1 nit, hướng tới trải nghiệm dễ chịu hơn trong môi trường thiếu sáng.

Điểm nhấn đáng chú ý là viên pin 11.000 mAh, dung lượng lớn nhất từng được HONOR trang bị trên điện thoại dòng Magic. Magic9 Super Edition hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

Về hiệu năng, máy sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, nền tảng cao cấp được Qualcomm ra mắt từ năm 2025. Chip kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. HONOR còn trang bị Phantom Engine 3.0, hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt đường hầm gió cùng giải pháp làm mát ở cấp bo mạch.

Hệ thống camera sau gồm ba ống kính, dẫn đầu là camera chính 200MP dùng cảm biến Samsung S5KHP5, kích thước 1/1,55 inch, khẩu độ f/1.9 và chống rung quang học OIS.

Hệ thống camera sau của Magic9 Super Edition gồm ba ống kính. (Ảnh: gizmochina).

Camera tele 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 500, hỗ trợ zoom quang học 3x và OIS. Camera góc siêu rộng 12MP có khả năng lấy nét tự động. Phía trước là camera selfie 50 MP; hệ thống camera hỗ trợ quay video 4K với tốc độ tối đa 120FPS.

Magic9 Super Edition chạy MagicOS 11 dựa trên Android 17, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, điều khiển hồng ngoại và hai SIM. Chip tăng cường tín hiệu RF C3 cũng được tích hợp.

Thiết bị có cảm biến vân tay quang học, loa stereo và đạt các chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68, IP69, IP69K. Phím AI chuyên dụng cho phép truy cập nhanh các tính năng thông minh.

Máy có kích thước 161,78 x 76,72 x 8,1mm, nặng khoảng 227g. Bốn tùy chọn màu gồm Popcorn Yellow, Curtain Black, Opening Statement và Olive Green.

Các trang bị nổi bật của bản Super Edition tập trung vào màn hình, dung lượng pin, hiệu năng xử lý, khả năng chụp ảnh và công nghệ sạc nhanh.

Tại Trung Quốc, phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB có giá 4.499 nhân dân tệ, khoảng 17,4 triệu đồng. Bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được bán với giá 4.999 nhân dân tệ, khoảng 19,3 triệu đồng. Cấu hình cao nhất RAM 16GB, bộ nhớ 512 GB có giá 5.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 21,3 triệu đồng.