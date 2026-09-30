Samsung ra mắt thẻ SmartTag3: Tương thích iOS, Bluetooth 6.0 cùng thời lượng pin 790 ngày

Sau ba năm kể từ khi phiên bản tiền nhiệm ra đời, Samsung đã chính thức trình làng thiết bị theo dõi đồ vật thế hệ mới SmartTag3. Điểm nâng cấp mang tính đột phá nhất của phụ kiện này là việc mở rộng khả năng tương thích sang hệ điều hành iOS bên cạnh Android, giúp người dùng linh hoạt hơn khi quản lý tài sản cá nhân.

Galaxy SmartTag3 ra mắt

Thiết kế tinh giản kích thước và thay đổi cơ chế gắn kết

Ở thế hệ SmartTag3, Samsung đã quyết định loại bỏ lỗ xỏ móc khóa tích hợp vốn có trên hai thế hệ đầu tiên. Việc lược bỏ chi tiết này giúp thiết bị mới giảm tới 35% kích thước tổng thể và nhẹ hơn 33% so với phiên bản SmartTag2 trước đó.

Nhờ kiểu dáng phẳng mịn và kích thước tối ưu, thiết bị có thể dễ dàng nhét vào các không gian chật hẹp như ví tiền hoặc ngăn chứa bí mật bên trong vali. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần mua thêm ốp bảo vệ hoặc dây đeo phụ trợ nếu muốn treo thẻ định vị trực tiếp vào chùm chìa khóa hay quai balo.

Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn

Công nghệ định vị Bluetooth 6.0 và kết nối băng thông siêu rộng

Khả năng dò tìm của SmartTag3 được nâng cấp mạnh mẽ nhờ việc áp dụng công nghệ Bluetooth 6.0 Channel Sounding. Tính năng Compass View cho phép hiển thị hướng đi và khoảng cách cụ thể đến vật dụng ở cự ly lên tới 60 mét, mở rộng tầm phủ sóng gấp ba lần so với thế hệ trước. Khi điện thoại tiếp cận ở khoảng cách gần, hệ thống sẽ tự động kích hoạt kết nối băng thông siêu rộng (UWB) để chỉ dẫn vị trí chính xác từng centimet.

Galaxy SmartTag3 được nâng cấp công nghệ định vị

Bên cạnh việc định vị tầm gần, sản phẩm tiếp tục kết nối với mạng lưới Galaxy Find Network gồm khoảng 900 triệu thiết bị tương thích trên toàn cầu để hỗ trợ tìm đồ từ xa. Thiết bị cũng tích hợp thẻ NFC hỗ trợ chế độ thất lạc, cho phép bất kỳ điện thoại nào quét qua cũng có thể đọc được số liên hệ hoặc tin nhắn do chủ sở hữu để lại.

Hệ thống cảnh báo an toàn và thời lượng pin 790 ngày

Thiết bị được bổ sung nhiều tính năng giám sát thông minh như Place Notification để cảnh báo khi đồ vật ra vào khu vực định sẵn, Movement Detection Alert phát hiện chuyển động bất thường và Left Behind Alert nhắc nhở khi người dùng để quên đồ. Toàn bộ lộ trình di chuyển cũng được lưu lại trong tính năng Location History.

Sản phẩm có thời lượng pin tuyệt vời

Về độ bền, SmartTag3 đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP67, chịu được ngâm nước ở độ sâu một mét trong 30 phút. Phụ kiện vẫn duy trì nút bấm vật lý để kích hoạt ngữ cảnh nhà thông minh SmartThings. Thời lượng pin cúc áo trên SmartTag3 đạt 550 ngày ở chế độ thông thường (tăng 10% so với mức 500 ngày của thế hệ cũ) và kéo dài tới 790 ngày khi bật chế độ tiết kiệm năng lượng.

Samsung SmartTag3 sẽ chính thức được mở bán đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 7 tháng 10 với hai lựa chọn màu sắc cơ bản là Đen và Trắng, trước khi phân phối tới các thị trường quốc tế vào năm sau.