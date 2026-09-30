Kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 4-6/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. (Ảnh: PV)

Sự kiện do BCI Aerospace - Advanced Business Events tổ chức, phối hợp cùng Công ty Global Expo Việt Nam, với sự tham gia của Airbus là Đối tác chiến lược và Viettel là Đối tác công nghiệp.

VAF 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cả về vận tải, hạ tầng và nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đến cuối tháng 6/2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay; đồng thời có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường, Việt Nam đang tiếp tục mở rộng hạ tầng hàng không. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh trong năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 36 sân bay, với tổng công suất thiết kế hơn 249 triệu hành khách mỗi năm.

Các định hướng phát triển cũng bao gồm trung tâm logistics hàng không và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) tại những sân bay có hạ tầng và kết nối quốc tế lớn.

Sự phát triển này đang mở ra nhu cầu ngày càng rõ nét đối với linh kiện, thiết bị, sản xuất chính xác, công nghệ, logistics, MRO, đào tạo nhân lực và các giải pháp cho chuỗi cung ứng hàng không.

Trong bối cảnh đó, VAF 2026 được định vị là điểm gặp gỡ giữa nhu cầu phát triển của thị trường Việt Nam và năng lực của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị hàng không quốc tế, với trọng tâm là kết nối kinh doanh trực tiếp, tìm kiếm nhà cung ứng, mở rộng hợp tác công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Ban tổ chức cho biết, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, chương trình sẽ gồm các phiên thảo luận về thị trường hàng không và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), MRO, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp. Các cuộc gặp doanh nghiệp được sắp xếp trước, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và đầu tư.

Ngày cuối của sự kiện - NextGen Aerospace Talent Day - là không gian giao lưu giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung vào nhu cầu nhân lực của ngành hàng không tại Việt Nam, kỹ năng và định hướng đào tạo của ngành hàng không.

Song song với hoạt động kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn cũng giới thiệu các xu hướng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, sản xuất bồi đắp, robot và vật liệu mới...

Thông qua mô hình kết hợp triển lãm, hội nghị, giới thiệu công nghệ, VAF 2026 hướng tới thúc đẩy MRO, phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong nước, nâng cao chất lượng nhân lực và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị hàng không quốc tế.