Tập đoàn Novaland bác thông tin “phá sản”

Trong thông báo gửi các cơ quan, đơn vị, đối tác và các bên liên quan, Tập đoàn Novaland (NVL) cho biết thời gian gần đây, trên một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông xuất hiện nhiều nội dung cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc có tình trạng tương tự.

Đại diện Novaland cho rằng, những nội dung trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đồng thời có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của tập đoàn.

“Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của Công ty”, thông báo của Novaland nêu rõ.

Theo Novaland, thời gian qua tập đoàn đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Doanh nghiệp cho biết đã đạt được một số kết quả trong quá trình này và sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Một dự án của Tập đoàn Novaland đã hoàn thiện

Novaland cho rằng việc đăng tải, trích dẫn hoặc lan truyền những thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động, đồng thời tác động đến quá trình phục hồi và ổn định hoạt động của tập đoàn.

Doanh nghiệp khẳng định tôn trọng quyền tự do ngôn luận cũng như quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, Novaland đề nghị các thông tin liên quan đến doanh nghiệp cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, nhất là những nội dung có khả năng tác động lớn đến hoạt động và quyền lợi hợp pháp của các bên.

Tập đoàn đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát những bài viết, hình ảnh, video và nội dung đã đăng tải; chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính các thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh đúng tình trạng thực tế của Novaland.

Đối với các thông tin liên quan đến tập đoàn trong thời gian tới, Novaland đề nghị các bên tham khảo nguồn thông tin chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh trước khi đăng tải.

Novaland cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan theo hướng minh bạch, nhất quán và tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Thông tin Novaland đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc và xử lý các vướng mắc tại nhiều dự án bất động sản lớn.

Đáng chú ý, trong hai ngày 28-29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 8 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại các khu vực thuộc đại đô thị Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư.

Các quyết định liên quan đến Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City và các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Theo kết quả xác định nghĩa vụ tài chính, 7 trong 8 phân khu không phải nộp thêm tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch. Việc xác định rõ nghĩa vụ tài chính được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tính toán nhu cầu vốn và các bước triển khai tiếp theo tại dự án.

Aqua City là một trong những dự án trọng điểm của Novaland trong quá trình tái cấu trúc. Việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, pháp lý và nghĩa vụ tài chính được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án, qua đó hỗ trợ quá trình phục hồi dòng tiền.

Bên cạnh Aqua City, các dự án khác của Novaland tại TP HCM cũng đang được cơ quan chức năng rà soát, xử lý.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của Novaland. Văn bản được ban hành sau khi Bộ nhận được ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B rộng khoảng 136 ha tại phường Cát Lái, Bộ cho biết việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ dự án thuộc thẩm quyền của UBND TP HCM và liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính.

Với Khu tái định cư Bình Khánh - The Water Bay rộng khoảng 30,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bộ đề nghị UBND TP HCM rà soát, xem xét dự án có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không.

Việc các dự án tiếp tục được rà soát và xử lý từng phần cho thấy quá trình tháo gỡ khó khăn của Novaland đang được triển khai trên nhiều nhóm vấn đề, từ pháp lý, quy hoạch đến nghĩa vụ tài chính.

Trong thông báo mới nhất, Novaland đồng thời cảnh báo sẽ bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi doanh nghiệp đã thông báo.

Các biện pháp được Novaland đề cập gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.