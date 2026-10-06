Xã Đông Anh tổ chức lại 5 phòng chuyên môn thuộc UBND, nâng cao hiệu quả quản lý

Các đại biểu HĐND xã Đông Anh biểu quyết thông qua 2 nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Khôi

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, Đông Anh là địa bàn có quy mô lớn, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, khối lượng công việc quản lý nhà nước ngày càng lớn, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, môi trường, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Từ yêu cầu thực tiễn, Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Đông Anh xác định mô hình 5 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội và Văn phòng HĐND và UBND xã. Việc tổ chức các phòng được xây dựng theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với đặc điểm từng nhóm lĩnh vực, đồng thời bảo đảm sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đề án cũng gắn việc sắp xếp tổ chức với bố trí nhân lực phù hợp. Điểm đáng chú ý là việc điều chỉnh biên chế không được đặt tách rời với chức năng, nhiệm vụ. Theo đề án, việc bố trí phải căn cứ vị trí việc làm, khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế; bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, không làm gián đoạn công việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng điều hành Kỳ họp thứ Năm HĐND xã. Ảnh: Mai Khôi

Đây cũng là vấn đề được đặt ra xuyên suốt tại kỳ họp. Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành thông suốt, giải quyết công việc nhanh hơn, cải cách hành chính tốt hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, vị trí việc làm, nguồn lực và cơ chế phối hợp trước khi quyết định.

Tại kỳ họp, hai nghị quyết đã được các đại biểu thông qua với 100% số phiếu tán thành, gồm: Nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn và Nghị quyết về điều chỉnh giao biên chế, số lượng người làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.