Phân cấp nguồn thu, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Các đại biểu tham dự hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết, tờ trình quan trọng trước khi trình Kỳ họp thứ 6. Trong đó, đáng chú ý là dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2027, giai đoạn 2027 - 2030; dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Phương Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thông tin dự kiến có 15 nguồn thu được phân cấp cho cấp xã.

Theo ông Nguyễn Phương Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính, dự thảo nghị quyết lần này có sự phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp xã với 15 nguồn thu. Việc phân cấp nhằm bảo đảm nguồn lực cho chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, trong vận hành bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương.

Dự kiến, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2027 khoảng 12.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chiếm khoảng 72%, khoảng 28% còn lại được phân cấp cho ngân sách cấp xã.

“Tỷ lệ nguồn thu phân cấp cho cấp xã tăng lên rất nhiều so với trước. Do đó, một số đơn vị phường của tỉnh có khả năng cân đối ngân sách trong năm 2027”, ông Nguyễn Phương Bình cho biết.

Ông Nguyễn Minh Đương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết chính sách nhằm khuyến khích các hộ gia đình đầu tư hệ thống điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ sẽ được quy định cụ thể đối với từng trường hợp hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo trước khi trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Bà Vũ Hồng Như Yến cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, có giải pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu, qua đó bảo đảm nguồn lực cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định, bổ sung những nội dung còn thiếu; biên tập lại câu chữ, làm rõ các ý và bảo đảm tính chặt chẽ của dự thảo./.