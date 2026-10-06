Tháo dỡ loạt hàng quán ở bãi tắm Đá Nhảy sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thu dọn hàng quán, trả lại mặt bằng

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hàng quán tại bãi tắm Đá Nhảy đang được tháo dỡ. Các hộ kinh doanh thu dọn vật dụng, tháo dỡ công trình theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Nhiều hàng quán tại bãi tắm Đá Nhảy đang được tháo dỡ sau kết luận thanh tra.

Khu vực này trước đây thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ; nay thuộc xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Anh Trương Quang Hòa, chủ một cơ sở kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy cho biết, gia đình đã tiến hành tháo dỡ hàng quán, trả lại mặt bằng sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động.

Anh Hòa cùng một số hộ kinh doanh mong muốn được tạo điều kiện tham gia, nếu địa phương tổ chức hoạt động dịch vụ trở lại tại khu vực này.

Việc tháo dỡ được triển khai sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, xác định khu vực bãi tắm Đá Nhảy xảy ra tình trạng đất bị chiếm dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ.

Kết luận thanh tra xác định, khu vực bãi tắm Đá Nhảy xảy ra tình trạng đất bị chiếm dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ.

Theo kết luận thanh tra, UBND xã Thanh Trạch trước đây chưa xử lý dứt điểm vụ việc; công tác quản lý, sử dụng đất tại khu vực này chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ mới

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết, địa phương đang yêu cầu các hộ kinh doanh sớm hoàn thành việc di dời, tháo dỡ công trình. Các hộ đang nghiêm túc chấp hành.

Theo bà Hiền, khu vực này là đất thương mại, dịch vụ, nên định hướng thời gian tới vẫn sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Địa phương sẽ xây dựng phương án, tổ chức đấu thầu theo quy định để triển khai hoạt động kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy.

Một số hộ kinh doanh mong muốn được tạo điều kiện tham gia, nếu địa phương tổ chức hoạt động dịch vụ trở lại tại khu vực này.

Phương án mới nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định, đồng thời tổ chức lại hoạt động dịch vụ tại điểm du lịch, tắm biển này.