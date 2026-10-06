TPHCM siết quy trình tạo lập quỹ đất thanh toán dự án BT

Theo công văn vừa ban hành, UBND TPHCM giao cơ quan được chuẩn bị dự án theo hình thức BT phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã nơi có đất rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

UBND TPHCM yêu cầu việc xác định, tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ đất thanh toán phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đất đai, tài chính, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, đối với quỹ đất còn người sử dụng đất hoặc có tài sản gắn liền với đất, việc tạo lập quỹ đất thanh toán phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc khu đất đã được xác định trong dự án BT hoặc nằm trong danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán không thay thế trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện phải căn cứ tình trạng pháp lý cụ thể của từng khu đất, xác định rõ quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định. Đồng thời, phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn việc xác định căn cứ, điều kiện và thẩm quyền thu hồi đất đối với từng khu đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sở Tài chính phối hợp với cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT, Sở NN-MT và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu nguồn kinh phí và cơ chế để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng, UBND TPHCM giao chủ trì rà soát các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở đối với quỹ đất dự kiến thanh toán; phối hợp đánh giá sự phù hợp của quỹ đất với mục tiêu, quy mô, tính chất và các nội dung liên quan của dự án BT.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp rà soát vị trí, ranh giới và chức năng sử dụng đất của từng khu đất dự kiến thanh toán với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp hoặc chưa thống nhất với quy hoạch, cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

UBND các phường, xã nơi có quỹ đất có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp rà soát nguồn gốc, quá trình quản lý, hiện trạng sử dụng đất, người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan nhằm bảo đảm quá trình tạo lập quỹ đất thanh toán cho dự án BT được thực hiện đồng bộ, minh bạch, đúng quy định, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.