Hà Nội bãi bỏ nhiệm vụ cũ, thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng mới

Phối cảnh tổng thể Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Việc bãi bỏ quyết định này không làm dừng quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch. Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026 ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố, bảo đảm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ lập quy hoạch được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng, đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Với quy mô hơn 11.000ha, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được quy hoạch trở thành trục không gian trung tâm, là động lực phát triển mới của Thủ đô.

Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Đối với các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ và kinh phí đã thực hiện liên quan quá trình triển khai theo Quyết định số 5554, thành phố yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, từ ngày 7/9, trong thời gian 20 ngày, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân; cùng 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng. Các cơ quan, tổ chức tại những địa phương này có 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để góp ý bằng văn bản.

Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40km theo hướng tây bắc-đông nam đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 9 xã và 7 phường ven sông Hồng.

Quy mô nghiên cứu khoảng 11.418ha. Trong đó, khu vực quy hoạch hiện có hơn 3.600ha mặt nước, chiếm 30%; khoảng 5.700ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 50%; khoảng 1.100ha đất ở, chiếm 10%. Tổng dân số khoảng 280.000 người, phân bố không đồng đều, gồm cả dân cư đô thị và ngoại thành.