Đà Nẵng thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai

Kỳ họp thứ 6 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng. (Ảnh: THANH TÂM)

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác; đồng thời công tác sắp xếp dân cư còn những hạn chế về quỹ đất, hạ tầng, nguồn lực và sinh kế sau di dời.

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai.

Vì vậy, việc ban hành Đề án là cần thiết nhằm xác định nhu cầu, địa bàn, hình thức bố trí, danh mục khu/điểm tái định cư, thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện, làm cơ sở tổ chức sắp xếp dân cư an toàn, ổn định đời sống và sinh kế lâu dài cho người dân.

Theo đó, tổng nhu cầu cần sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 8.895 hộ, gồm: 6.426 hộ bố trí tập trung, 1.751 hộ bố trí xen ghép và 718 hộ ổn định tại chỗ. Đề án xác định 160 khu/điểm tái định cư tập trung (khả năng bố trí 7.174 hộ); 31 khu/điểm đã đầu tư hoặc đã có quyết định phê duyệt, quy mô 1.279 hộ.

Trên địa bàn thành phố còn nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác. (Ảnh: HIỀN THÚY)

Trong đó có 129 khu/điểm dự tính đầu tư mới với quy mô 5.895 hộ, diện tích khoảng 477ha, tổng mức đầu tư dự tính khoảng 3.417 tỷ đồng (vốn thực hiện gồm vốn đã bố trí theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/7/2026, ngân sách thành phố và đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ).

Về phân kỳ thực hiện, Đề án xác định năm 2026 thực hiện bố trí 1.279 hộ tại các khu dân cư đã hình thành hoặc đã có quyết định phê duyệt; giai đoạn 2027-2030 bố trí 3.476 hộ và giai đoạn 2031-2036 bố trí 2.419 hộ.

Đối với 129 khu/điểm dự tính đầu tư mới, giai đoạn 2027-2030 dự tính đầu tư 66 khu/điểm, bố trí 3.476 hộ, diện tích 309ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.255 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2036 tiếp tục đầu tư 63 khu/điểm, bố trí 2.419 hộ, diện tích 167ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.161 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, bố trí ổn định dân cư là yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết: Đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, phải sớm phân loại khu dân cư, hộ dân theo mức độ nguy cơ, ưu tiên khu vực nguy cơ rất cao; có phương án sơ tán, di dời tạm thời đến từng hộ trước và trong mùa mưa bão năm 2026, không để xảy ra thiệt hại về người; đồng thời đẩy nhanh giải ngân kinh phí hỗ trợ, chủ động cân đối, lồng ghép nguồn lực và tranh thủ nguồn lực Trung ương để rút ngắn thời gian thực hiện Đề án.