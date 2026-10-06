Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Đoàn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành. Dự án có diện tích 24,92ha, tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, công suất bốc xếp tối đa 3,8 - 4,5 triệu tấn/năm, hiện đang thực hiện thủ tục xin chấp thuận chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2, quy mô 299,07ha, tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng, đến nay đã kiểm đếm 289,29ha; chi trả và bàn giao mặt bằng 166,77ha với số tiền hơn 1.030 tỷ đồng. Trong tổng số 825 hộ phải di dời, hiện đã hoàn thành di dời 186 hộ.

Đoàn công tác của tỉnh tập trung rà soát những khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Theo đó, có 8 dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng, một số hộ dân chưa đồng thuận di dời, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng đồng bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ.

Đoàn cũng khảo sát Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ, tổng chiều dài dự kiến 19,65km, tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành khảo sát vùng sản xuất chè và Dự án vùng nguyên liệu chè hữu cơ tại xã Quân Chu có quy mô 295,77ha. Dự án đã trồng mới 12,5ha chè theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, dự kiến xây dựng nhà máy trong quý I/2027.

Tại xã Vạn Phú, Đoàn khảo sát khu vực có tiềm năng thu hút đầu tư trên địa bàn. Tại xã Tân Cương, Đoàn kiểm tra bãi rác Đá Mài và khảo sát Không gian văn hóa trà Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế Không gian văn hóa trà Thái Nguyên, xã Tân Cương.

Khu xử lý chất thải tại Tân Cương hiện tiếp nhận khoảng 245 tấn rác/ngày, dây chuyền xử lý bằng công nghệ nhiệt phân, công suất 300 - 400 tấn/ngày, dự kiến vận hành vào cuối tháng 10/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát thực tế khu vực thu hút đầu tư tại xã Vạn Phú.

Đoàn cũng kiểm tra Dự án Trục Đại lộ Đông Tây. Toàn tuyến từ nút giao Tân Lập đến Khu liên hợp thể thao dài khoảng 7,17km, trong đó đoạn từ nút giao Tân Lập đến đường Quang Trung dài 0,87km, tổng mức đầu tư 895 tỷ đồng; đoạn còn lại dài khoảng 6,3 km, tổng mức đầu tư dự kiến 6.400 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án Trục Đại lộ Đông Tây.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình có tính kết nối tạo động lực phát triển.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng; tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm môi trường, nguồn nước và nước thải. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, góp phần tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.