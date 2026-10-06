Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA và lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1 và Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

Đối với dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1, giá trị giải ngân năm 2026 đến nay đạt 36,2%. Dự án đã được bàn giao 94% diện tích mặt bằng, còn 2,7km mặt bằng chưa hoàn thành nằm trên địa bàn các xã Cửa Tùng, Nam Cửa Việt và Cửa Việt. Ngoài ra, còn 2 khu tái định cư chưa hoàn thành đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đối với dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt đi qua địa bàn các xã: Cửa Tùng, Bến Hải, Nam Cửa Việt, hiện đã bàn giao mặt bằng 4,9km/5,67km, đạt 86%. Tiến độ giải ngân năm 2026 đến nay mới chỉ đạt 21,63%. Trên toàn tuyến còn khoảng 0,77km chưa hoàn thành công tác GPMB, do đó chưa thể tổ chức thi công liên tục trên toàn bộ phạm vi dự án, chủ yếu thuộc các xã Bến Hải, Cửa Tùng, Nam Cửa Việt.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến công tác GPMB, giá nhiên vật liệu tăng cao thì yếu tố chủ quan là năng lực của một số nhà thầu thi công còn yếu kém, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện công tác GPMB của các xã: Vĩnh Hoàng, Triệu Bình, Nam Đông Hà và Bến Hải; đồng thời đề nghị các địa phương: Cửa Tùng, Cửa Việt, Nam Cửa Việt còn vướng mắc GPMB tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư để hoàn thành các phần việc còn lại theo kế hoạch.

Trong đó, đối với địa bàn xã Cửa Tùng, cần tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc; đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường cán bộ chuyên môn về địa phương trong thời gian 1 tháng để phối hợp, hỗ trợ xã thực hiện công tác GPMB, bảo đảm tiến độ đề ra; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công mố cầu Cửa Tùng vào ngày 12/10, bảo đảm tiến độ công trình.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, rà soát cụ thể từng nguồn vốn, từng dự án, bảo đảm có khối lượng thực hiện để giải ngân ngay.

Đối với dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây-giai đoạn 1, yêu cầu Ban QLDA rà soát, thiết lập lại đường găng tiến độ, xác định cụ thể khối lượng GPMB còn lại tại từng địa phương, từng vị trí; phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn", không để phát sinh tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của dự án. Sở Tài chính xây dựng bảng theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện của các nhà thầu để lãnh đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; trong đó phải thể hiện cụ thể khối lượng thực hiện, tiến độ thi công và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng nhà thầu. Đối với những nhà thầu không đủ năng lực, không đáp ứng tiến độ, cần kịp thời đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Đối với dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, yêu cầu các nhà thầu cập nhật, báo cáo hằng ngày về khối lượng thi công, số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư huy động tại công trường; qua đó, theo dõi sát tiến độ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương có dự án đi qua phải tập trung thực hiện công tác GPMB, xác định rõ khối lượng còn lại và tiến độ hoàn thành đối với từng trường hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính bám sát danh sách 12 doanh nghiệp đăng ký tăng công suất các mỏ vật liệu xây dựng; rà soát khả năng cung ứng vật liệu cho các dự án; nắm bắt tình hình tiếp cận, mua vật liệu xây dựng, giá vật liệu và khả năng đáp ứng nguồn vật liệu; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án.