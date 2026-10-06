Đà Nẵng: Phường Hoà Khánh nêu cao thực hiện “Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát”

Phường Hòa Khánh là địa phương có địa bàn rộng lớn, nhiều khu đất còn trống, nhiều khu vực xa dân cư, ảnh hưởng dự án "treo", quá trình "đô thị hóa"... dễ phát sinh các vấn đề như an ninh trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường. Do đó, ngoài công tác quản lý của cơ quan chức năng, việc phát huy vai trò cộng đồng là quan trọng và cần thiết.

Cộng đồng dân cư chung tay vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư

UBND phường Hòa Khánh yêu cầu 52 tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng, đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh tại khu dân cư; Phát huy vai trò của Nhân dân trong cung cấp thông tin, phản ánh vụ việc; Không để vụ việc phát sinh, kéo dài mà không được phát hiện, thông tin; Nêu cao việc thực hiện “Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát”. Mục tiêu là việc phát sinh phải được biết, vi phạm phải được phát hiện, phản ánh và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

UBND phường Hòa Khánh cũng yêu cầu các tổ dân phố nêu cao trách nhiệm cộng đồng trong phát hiện vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Tổ dân phố chủ động nắm tình hình sử dụng đất, xây dựng trên địa bàn; đặc biệt quan tâm các trường hợp có dấu hiệu xây dựng trái phép, không để công trình xây dựng trên đất không phải đất ở phát sinh, hoàn thiện rồi mới phát hiện. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, báo ngay UBND phường và cơ quan, lực lượng có liên quan để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định, không tự ý xử lý hoặc kết luận vi phạm.

Nhiều trường hợp vi phạm quy định bị phát hiện nhờ sự thông tin kịp thời của cộng đồng dân cư

Chính quyền phường Hòa Khánh khuyến khích cộng đồng chủ động xây dựng cách làm mới, cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không hình thức; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhóm thông tin cộng đồng, phân công nắm từng khu vực, lập danh sách các điểm cần theo dõi và thiết lập cơ chế báo tin nhanh. Ưu tiên các sáng kiến giúp phát hiện sớm vi phạm, xử lý kịp thời vụ việc và nâng cao trách nhiệm của người dân trong tự quản địa bàn. Khuyến khích biểu dương và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Đối với tổ dân phố thiếu chủ động, để xảy ra tình trạng vụ việc, vi phạm phát sinh hoặc kéo dài trên địa bàn nhưng không được phát hiện, thông tin kịp thời, UBND phường sẽ xem xét đánh giá, xếp loại. Trường hợp tổ trưởng tổ dân phố chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, UBND phường sẽ thay đổi tổ trưởng khi cần thiết, bảo đảm lựa chọn người có uy tín, trách nhiệm và khả năng vận động Nhân dân.

Khen thưởng tổ chức cá nhân cung cấp thông tin Tháng 8/2026, UBND phường Hòa Khánh là địa phương đầu tiên tại Đà Nẵng thưởng 1 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin, hình ảnh giúp xử lý trường hợp đổ rác sai quy định. Qua đây, nhiều vụ việc đã được người dân tích cực phản ánh giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm. Tháng 10/2026, UBND phường Hòa Khánh cũng giao phòng ban chuyên môn xây dựng và ban hành quy chế hỗ trợ, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn; trong đó phải có cơ chế bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối danh tính và thông tin của người cung cấp.