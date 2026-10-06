TP. Hồ Chí Minh: Căn hộ tăng 40% giao dịch, thị trường vẫn phân hóa rõ nét

Ở phân khúc căn hộ, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 2.493 giao dịch trong quý III, tăng 40% so với quý trước

Tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung văn phòng gia tăng đang mở rộng lựa chọn cho khách thuê. Tỷ lệ lấp đầy đạt 87,2%, dù diện tích hấp thụ thuần trong quý giảm khoảng 4.370 m². Mức giảm chủ yếu tập trung tại các tòa nhà hạng B thế hệ cũ, trong khi văn phòng hạng A vẫn ghi nhận hấp thụ thuần dương 1.133 m².

Giá thuê trung bình văn phòng hạng A đạt 58,58 USD/m²/tháng, giảm 0,4% so với quý trước. Từ nay đến cuối năm 2027, thị trường dự kiến có thêm khoảng 102.000 m² nguồn cung mới.

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn Chiến lược và Giải pháp cho Khách thuê, Knight Frank Việt Nam cho rằng nguồn cung tăng tạo cơ hội để doanh nghiệp nâng cấp không gian làm việc và đàm phán điều khoản thuê cạnh tranh hơn.

Ở phân khúc căn hộ, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 2.493 giao dịch trong quý III, tăng 40% so với quý trước, trong khi nguồn cung mở bán mới đạt 2.711 căn. Trên phạm vi TP. Hồ Chí Minh mở rộng, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, lượng giao dịch đạt 7.534 căn, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 45%. Các dự án trung cấp, có mức giá hợp lý tại khu vực ngoài trung tâm tiếp tục thu hút người mua.

Giá bán sơ cấp trung bình tại TP. Hồ Chí Minh tăng 3% theo quý, đạt 4.210 USD/m². Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu do các dự án hạng sang và siêu sang ra mắt trong kỳ, thay vì phản ánh xu hướng tăng giá đồng đều trên toàn thị trường.

Theo ông Sơn Hoàng, Phó Giám đốc, Bộ phận Định giá và Tư vấn, Knight Frank Việt Nam, nhu cầu ở thực vẫn là động lực chính hỗ trợ giao dịch. Người mua đang đánh giá kỹ hơn khả năng tài chính, chất lượng dự án và chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư.

Trong khi đó, mặt bằng bán lẻ cao cấp tiếp tục khan hiếm với tỷ lệ lấp đầy 96,6%. Giá thuê tầng trệt tại các trung tâm thương mại cao cấp đạt 85,9 USD/m²/tháng, còn khu vực trung tâm (CBD) khoảng 249 USD/m²/tháng. Knight Frank chưa ghi nhận nguồn cung bán lẻ cao cấp đáng kể nào dự kiến gia nhập thị trường trước năm 2027.

Theo Knight Frank Việt Nam, diễn biến quý III/2026 cho thấy thị trường ngày càng cạnh tranh và chọn lọc. Nguồn cung văn phòng tăng mang lại lợi thế cho khách thuê; căn hộ duy trì giao dịch nhưng người mua chú trọng hơn đến giá trị thực, trong khi nguồn cung hạn chế tiếp tục hỗ trợ phân khúc bán lẻ cao cấp.