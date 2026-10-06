Thành phố Đồng Nai tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Trong quý III-2026, GRDP của thành phố tăng trưởng 10,21% so với cùng kỳ, xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố; tăng trưởng GRDP của thành phố 9 tháng tăng 10,01% so với cùng kỳ, xếp hạng 12/34 tỉnh, thành phố. Kết quả này thể hiện nỗ lực của toàn thành phố với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 78.246 tỷ đồng, đạt 78% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ, HĐND thành phố giao và đạt 52% chỉ tiêu phấn đấu (150 ngàn tỷ đồng).

Giải ngân đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo, lũy kế vốn thanh toán 9 tháng đạt 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 71,9% kế hoạch vốn thành phố giao. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, dự án kết nối vùng và các dự án có tính lan tỏa cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn đầu tư công ở một số lĩnh vực, địa phương còn chậm; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn vẫn còn bất cập.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long điều hành thảo luận. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trình bày những vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động của đơn vị trong 9 tháng qua và những giải pháp trong các tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%. Trong đó, tập trung cho lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm. Cùng với đó là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình trình bày các nội dung trọng tâm kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2026. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm 2026 là ít, do đó, đây là cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm, từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thẳng thắn với tinh thần, trách nhiệm của mình, việc thực hiện cần có kết quả đo đếm bằng số liệu cụ thể, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên ngành liên quan được thành phố giao chủ trì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.