Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy Ethanol An Khê 1.741 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 4216/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Ethanol An Khê.

Theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Dự án Nhà máy Ethanol An Khê được triển khai tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 80.130 m², thời hạn hoạt động 50 năm.

Khu vực triển khai Dự án Nhà máy Ethanol An Khê tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Dự án có mục tiêu sản xuất Ethanol dùng cho nhiên liệu, Alcohol dùng cho thực phẩm, sản xuất điện, CO₂ lỏng, men sấy khô và dầu fusel. Theo quyết định được phê duyệt, nhà máy có công suất Ethanol 200.000 lít/ngày; Alcohol 21 triệu lít/năm; CO₂ lỏng 90 tấn/ngày; men sấy khô 11,2 tấn/ngày; dầu fusel 0,5 tấn/ngày và sản xuất điện 7 MW.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.741,844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 558,449 tỷ đồng và vốn vay 1.183,395 tỷ đồng. Về tiến độ, trong quý IV/2026, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư; quý I/2027 khởi công xây dựng nhà máy và đến quý III/2028 hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ và quy mô đầu tư, UBND tỉnh đặt ra nhiều yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án. Nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường khi vận hành đồng thời các nhà máy đường, điện và Ethanol; đầu tư, nâng cấp các công trình xử lý khí thải, nước thải đáp ứng quy chuẩn hiện hành.

Đối với các lò đốt đầu tư mới tại nhà máy điện và Nhà máy Ethanol, nhà đầu tư phải áp dụng công nghệ hiện đại, thiết bị mới nhằm giảm thiểu phát sinh ô nhiễm. Đồng thời, hệ thống xử lý khí thải tại 3 lò hơi hiện hữu phải được khẩn trương cải tạo, nâng cấp, bảo đảm đạt quy chuẩn.

Bộ Công Thương kiểm tra tình hình đầu tư nhà máy sản xuất E100 tại Gia Lai ngày 14/7/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tham vấn ý kiến cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; ưu tiên sử dụng lao động địa phương khi dự án đi vào hoạt động và hỗ trợ địa phương trong cải thiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội.

Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Trước đó, sáng 14/7, tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về tình hình đầu tư, hoạt động của các nhà máy sản xuất E100. Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết doanh nghiệp xác định việc đầu tư dự án Nhà máy Ethanol An Khê là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển sản xuất, gắn với việc tận dụng nguồn nguyên liệu và phát huy hệ sinh thái sản xuất đường, điện sinh khối tại An Khê.