Tạo không gian phát triển mới

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57) xã Nam Trạch; sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tại xã Nam Trạch đã đạt được những kết quả bước đầu, từng bước gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý, điều hành và yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong CĐS, thời gian qua, Đoàn xã Nam Trạch đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Đoàn xã đã từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng hình ảnh, video và các nội dung trực quan đưa thông tin đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân dân.

Đoàn viên thanh niên xã Nam Trạch tích cực tham gia chuyển đổi số - Ảnh: C.N

Đoàn xã đã thành lập 14 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại cơ sở; triển khai chương trình “Ngày Thanh niên số Nam Trạch vì Nhân dân phục vụ”, chủ trì, phối hợp với Công an xã thực hiện chương trình “Mùa hè số cùng VNeID”. Đoàn xã thành lập 5 tổ với 40 ĐVTN phối hợp với Ban Xây dựng Đảng hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần đưa tỉ lệ cài đặt đạt 87,8%; triển khai kế hoạch “Thanh niên Nam Trạch đồng hành số hóa nông sản địa phương”; số hóa, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương...

Bí thư Đoàn xã Nam Trạch Dương Thị Hương Giang cho rằng: “CĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và người dân. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên hỗ trợ kỹ năng số tại cơ sở, đẩy mạnh số hóa sản phẩm thanh niên, ứng dụng công nghệ trong quảng bá văn hóa địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Đoàn xã xác định CĐS không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động Đoàn, mà quan trọng hơn là phát huy vai trò của thanh niên để hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng những tiện ích mà CĐS mang lại, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương”.

Hiệu quả CĐS còn được thể hiện qua việc tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa thủ tục cho người dân. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 9.808 hồ sơ TTHC, trong đó 9.712 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,02%; tỉ lệ số hóa đầu vào đạt 100%, số hóa kết quả đạt 99,67%.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được Đảng ủy, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tại cơ sở với sự tham gia của 34 tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác Đề án 06 tại các thôn, bản. Việc chi trả các chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt; hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử và tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số, tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên môi trường mạng.

CĐS còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho Nam Trạch, khi xã định hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn VietGAP… Hạ tầng số được quan tâm rà soát, bố trí nguồn lực đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại xã…

Theo Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW xã Nam Trạch Trần Văn Thăng, sau hơn 1 năm thực hiện, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn xã đã có những chuyển biến bước đầu, góp phần đổi mới công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Nam Trạch xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ Nhân dân; tạo động lựcthúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW có hiệu quả, Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch Trần Văn Thăng cho biết, xã sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ việc ban hành văn bản sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể, có thể kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, xã tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về dữ liệu, hạ tầng, nhân lực, kinh phí và phối hợp liên thông; ưu tiên các nhiệm vụ chậm tiến độ, các chỉ tiêu còn thấp, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng kết quả chung của địa phương.