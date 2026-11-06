Ninh Bình mới giải ngân 32% kinh phí khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Nhiều nhiệm vụ chậm triển khai, giải ngân thấp

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Lam.

Sáng 6/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) năm 2026. Ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, năm 2026, tổng kinh phí chi thường xuyên được giao để thực hiện các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS là 711,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 5/11, số vốn giải ngân mới đạt 233 tỷ đồng, tương đương 32% tổng kinh phí được giao.

Đáng chú ý, phần lớn kinh phí chưa giải ngân tập trung ở các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, nâng cấp hệ thống, thuê dịch vụ, phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin.

Theo đánh giá tại hội nghị, nguyên nhân chủ quan là một số xã, phường triển khai nhiệm vụ còn chậm, lúng túng trong thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định mới. Nhiều nhiệm vụ như đầu tư hệ thống loa truyền thanh thông minh, mạng wifi chưa được địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, quản lý dự án phần mềm, an toàn thông tin mạng và quy trình đấu thầu, mua sắm còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện.

Gỡ vướng thủ tục, tập trung giải ngân từ nay đến cuối năm

Bên cạnh những hạn chế trong tổ chức thực hiện, tiến độ giải ngân còn chịu tác động từ các nguyên nhân khách quan. Cụ thể, tại thời điểm giao dự toán chưa có hướng dẫn đối với một số nội dung, nhiệm vụ chi bổ sung; các quy định pháp luật về sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho nhiệm vụ KHCN, CĐS có sự thay đổi.

Một số nhiệm vụ dự kiến triển khai ở cấp xã bị trùng lặp với nhiệm vụ của đơn vị cấp tỉnh, buộc phải điều chỉnh quy mô, phạm vi hoặc hoàn trả kinh phí về ngân sách tỉnh. Ngoài ra, quy trình, thủ tục chuyên ngành công nghệ thông tin phức tạp, trong khi thiết bị, phần mềm phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và an ninh mạng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành và giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu hướng dẫn các xã, phường rà soát danh mục nhiệm vụ, ưu tiên đầu tư thiết bị đầu cuối, phần mềm bản quyền, hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, loa truyền thanh thông minh, camera giám sát và trang thiết bị phục vụ các điểm hỗ trợ chuyển đổi số.

Việc mua sắm phải bảo đảm không trùng lặp với các chương trình, nhiệm vụ của ngành khác. Đối với phương án lựa chọn camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cần lấy ý kiến Công an tỉnh để bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin.

Đại diện Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh cũng được yêu cầu rút kinh nghiệm trong thực hiện chế độ báo cáo, đồng thời khẩn trương làm rõ tiến độ giải ngân các nhiệm vụ KHCN, CĐS từ nay đến ngày 31/12.

Đối với những kiến nghị của địa phương liên quan đến nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết để có cơ sở triển khai các nhiệm vụ.

Với tỷ lệ giải ngân mới đạt 32% khi năm ngân sách chỉ còn chưa đầy hai tháng, áp lực đặt ra đối với các sở, ngành và địa phương là rất lớn. Việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, nâng cao trách nhiệm của đơn vị được giao nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ mua sắm, triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết để nguồn lực dành cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát huy hiệu quả thực chất.