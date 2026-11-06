Camera ghi lại cảnh tượng 'lạnh gáy' tại sân bay

Sân bay Serafim Enoss Bertaso tại thành phố Chapecó, bang Santa Catarina, miền nam Brazil, đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi một trận lốc xoáy quét qua hôm 4/11.

Những hình ảnh được ghi lại tại sân bay. Ảnh: X/Nexta_tv

Theo The Sun, những luồng gió mạnh kèm mưa lớn liên tục tràn vào khu vực nhà ga, làm vỡ các ô cửa kính. Các hành khách hoảng sợ vội vã chạy tìm nơi trú ẩn, một số người phải co cụm lại để tránh sức gió.

Ảnh: X/Nexta_tv

Đáng chú ý, 1 tấm chắn lớn, được cho là làm bằng nhựa, đổ sập. Khoảng hở khiến gió mạnh lùa thẳng vào khu vực có hành khách.

Lực lượng khẩn cấp nhanh chóng có mặt để khắc phục hư hại tại lối vào sân bay. Toàn bộ hoạt động bay tại đây phải tạm dừng cho đến ngày 6/11 để phục vụ công tác sửa chữa và kiểm tra an toàn.

Không chỉ sân bay, nhiều khu vực khác trong thành phố cũng chịu thiệt hại nặng nề. Những cơn gió giật mạnh đã thổi bay mái nhà, quật đổ cây cối và cuốn theo nhiều vật thể trên đường phố.

Một đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh luồng gió xoáy mang theo nước mưa và các mảnh vỡ lao qua một con phố tại Chapecó. Sức gió mạnh đến mức khiến nhiều mảnh vỡ từ ô tô và công trình bị hất tung, văng khắp mặt đường.

Theo phân tích của lực lượng Phòng vệ Dân sự Brazil, trận lốc đầu tiên quét qua Chapecó vào khoảng 10h30. Thời gian ngắn sau đó, khoảng 10h48, thành phố lân cận Xanxerê hứng chịu trận lốc thứ 2.

Chính quyền bang Santa Catarina đã ban bố cảnh báo đỏ trên toàn bang để ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm. Thiên tai đã khiến 1 người thiệt mạng tại thành phố Rio Negrinho, thuộc khu vực phía bắc bang.