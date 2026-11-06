Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế cho biết kỳ họp lần này đã xem xét 10 dự thảo luật, thông qua 5 dự thảo, quyết định phê chuẩn 1 hiệp định, xem xét 5 báo cáo công tác đặc biệt của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và 3 báo cáo kiểm tra thực thi pháp luật của Ủy ban Thường vụ Nhân đại, hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự.

Theo ông Triệu Lạc Tế, việc ban hành Luật về Tố tụng vì lợi ích công cộng của cơ quan công tố có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia, bảo vệ phúc lợi công cộng và thúc đẩy quản trị đất nước toàn diện theo pháp luật. Việc ban hành Luật về hoạt động Nam Cực và bảo vệ môi trường có lợi cho sự tham gia tốt hơn của Trung Quốc vào quản trị Nam Cực toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các hoạt động Nam Cực.

Việc ban hành Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới cung cấp các đảm bảo pháp lý để ngăn chặn và trừng phạt tham nhũng xuyên biên giới, tạo ra môi trường kinh doanh hàng đầu dựa trên các nguyên tắc thị trường, pháp quyền và quốc tế hóa, và tham gia vào quản trị chống tham nhũng toàn cầu. Việc sửa đổi Luật Nước có ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng bền vững tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc cho biết kỳ họp đã xem xét và thông qua Hiệp định thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới. Nội dung thỏa thuận phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp Trung Quốc. Việc thông qua hiệp định có lợi cho việc thúc đẩy lòng tin chính trị lẫn nhau giữa các bên, xây dựng sự đồng thuận về chính sách, mở rộng hợp tác thực tiễn và thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu công bằng và hợp lý.

Ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh rằng Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX là một hội nghị rất quan trọng được tổ chức vào thời điểm then chốt để cơ bản hiện thực hóa, hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa. Việc nghiên cứu sâu và thực hiện tinh thần của hội nghị cần được coi là nhiệm vụ chính trị trọng điểm, và các quyết sách của hội nghị cần được thực hiện đồng bộ với công việc thực tế của Nhân đại Trung Quốc.

Theo ông, phải nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện triệt để tư tưởng xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nắm vững thế giới quan, phương pháp luận, cùng những lập trường, quan điểm và phương pháp cốt lõi, hiểu rõ ý nghĩa, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc chính, nhiệm vụ và biện pháp kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng toàn diện và nghiêm minh; phải nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong Nhân đại với tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp cụ thể hơn; phải lấy xây dựng chính trị làm cương lĩnh, thúc đẩy toàn diện mọi mặt của công tác xây dựng Đảng trong Nhân đại; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chống tham nhũng, phát huy tối đa vai trò quan trọng của giám sát Nhân đại trong hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước.