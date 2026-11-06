Phối hợp kiểm tra, khắc phục tồn tại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thời gian qua, Văn phòng Quản lý đường bộ 1.2 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã duy trì tuần tra, kiểm tra hiện trường định kỳ 1 lần/tuần, kiểm tra đột xuất trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và việc thực hiện trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành, khai thác tuyến cao tốc gồm VEC OM và VEC S.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã yêu cầu khắc phục ngay những vị trí mặt đường hư hỏng. Một số vị trí tại Km197+550 - Km198+130, Km201+900 và Km208+400 thuộc địa bàn xã Bảo Hà đã được nhà thầu triển khai sửa chữa.

Cùng với đó, lực lượng chức năng rà soát, yêu cầu điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ tối thiểu, biển báo phân làn trên giá long môn tại các nút giao, bảo đảm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Tại khu vực trạm thu phí, công tác phối hợp xử lý ùn tắc cũng được chú trọng, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường đoạn Km193 - Km244, Khu Quản lý đường bộ I thường xuyên phối hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Lực lượng quản lý đường bộ phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường. Ảnh: Cục Đường bộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập nhiều biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính đối với các nhà thầu. Trong đó có Công ty cổ phần 471 và Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC do thi công không lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trên cơ sở đó, Khu Quản lý đường bộ I đã kịp thời ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu chấp hành nghiêm quy định về tổ chức thi công và bảo đảm an toàn giao thông trên đường đang khai thác.

Việc tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành, nhà thầu thi công. Kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.