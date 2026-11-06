Bầu cử Mỹ: Dịch chuyển quyền lực và biến số chính sách

Thời gian vừa qua, khu vực Gon giữa lò, thôn Cựu Quán, xã Hoài Đức xuất hiện tình trạng tập kết, san lấp phế thải, dựng nhà xưởng trái phép rồi tổ chức hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hạ tầng trong khu vực. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân.