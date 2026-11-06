Lắp đặt trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội
Để kiểm soát tải trọng phương tiện ngẫu nhiên trên đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội đã đầu tư, lắp đặt 4 trạm cân điện tử ở 4 khu vực cửa ngõ. Đây được xem là giải pháp đột phá, hứa hẹn chấm dứt những chiêu trò lách luật và tình trạng chây ì thường thấy từ các tài xế, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt hạ tầng giao thông Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lap-dat-tram-can-tu-dong-tai-cac-cua-ngo-ha-noi-246261106230905918.htm