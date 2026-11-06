Lắp đặt trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội

Số trẻ em được sinh ra tại Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng lần đầu tiên sau 11 năm, chủ yếu nhờ mức tăng đáng kể tại các khu vực đô thị, đặc biệt là thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, xu hướng này chưa đủ để đảo ngược tình trạng suy giảm dân số khi số người tử vong vẫn cao hơn nhiều so với số trẻ được sinh ra.