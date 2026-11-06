Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại phường Vạn Xuân

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Vạn Xuân cho biết công tác vận động các hộ dân di chuyển phần mộ phục vụ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Việt đã có chuyển biến tích cực. Đến nay, gần 30 hộ đã đồng thuận di chuyển 140 ngôi mộ. Địa phương đang tiếp tục vận động các hộ còn lại, đồng thời chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vị trí để tổ chức di chuyển theo kế hoạch.

Đại diện UBND phường Vạn Xuân báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương biểu dương cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân trong việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Việt, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là vận động các hộ dân di chuyển mồ mả phục vụ Dự án.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và tiến độ; phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Khu công nghiệp Yên Bình 2, đồng chí yêu cầu ngay trong ngày 7-11, địa phương đồng loạt ra quân, tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích ưu tiên tại hai khu vực còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026.