Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ sinh tăng lần đầu tiên sau 11 năm

Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu do Bộ Y tế Nhật Bản công bố cho thấy tổng cộng 320.458 trẻ em được sinh ra trong nước từ tháng 1 đến tháng 6/2026, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên số ca sinh trong nửa đầu năm tăng kể từ năm 2015, thời điểm ghi nhận mức tăng 2,6%.

Đáng chú ý, số trẻ chào đời trong tháng 6 tăng hơn 1.000 ca so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp số ca sinh trong tháng này tăng sau 10 năm liên tục suy giảm. Số ca sinh tăng tại 24 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, trong đó có các trung tâm đô thị lớn như Tokyo, Aichi và Fukuoka; 23 địa phương còn lại ghi nhận mức giảm.

Tokyo dẫn đầu cả nước với mức tăng 4,7%, đồng thời duy trì đà tăng trong 3 kỳ nửa đầu năm liên tiếp. Tuy nhiên, nếu không tính thủ đô, nơi chiếm khoảng 1/8 tổng số trẻ sinh ra trong nửa đầu năm, 46 tỉnh, thành còn lại ghi nhận mức giảm tổng cộng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy mức tăng tại Tokyo đóng vai trò đáng kể trong việc đưa số ca sinh cả nước trở lại xu hướng tăng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ được chú ý là chính sách trợ cấp nuôi dạy trẻ của chính quyền Tokyo. Ngoài các chương trình hỗ trợ của Chính phủ trung ương, thủ đô Nhật Bản cung cấp khoản trợ cấp hằng tháng 5.000 yen (khoảng 32 USD) cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi.

Trong khi đó, tình trạng già hóa dân số và suy giảm dân số tự nhiên tại Nhật Bản vẫn tiếp diễn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận 766.746 ca tử vong, cao hơn gấp đôi số trẻ được sinh ra. Cả 47 tỉnh, thành đều có số người tử vong vượt số trẻ chào đời.

Dù vậy, số ca tử vong đang có dấu hiệu giảm. Trong từng tháng từ tháng 1 đến tháng 6/2026, số người tử vong đều thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Tính trong 12 tháng đến hết tháng 6/2026, Nhật Bản ghi nhận khoảng 1,53 triệu ca tử vong, giảm khoảng 100.000 ca so với cùng kỳ một năm trước đó.