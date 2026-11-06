Bí thư Thành ủy Huế: Không đạt mục tiêu không ma túy phải kiểm điểm

Chiều 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/02/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng TP Huế không ma túy và triển khai Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng TP Huế không ma túy do ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy Huế làm trưởng ban.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, xây dựng địa bàn không ma túy là chỉ tiêu mang tính mệnh lệnh chính trị. Địa phương không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm đúng lộ trình và đạt kết quả cụ thể, thực chất.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; triển khai với quyết tâm cao, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm kết quả thực chất tại từng địa phương.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo cần nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên; thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo 6 tổ công tác phát huy vai trò tham mưu, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng ma túy trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trong đó, chú trọng “phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại”, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý, huy động nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, quyết tâm đạt mục tiêu 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 9 tháng triển khai Nghị quyết, toàn TP Huế có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền. Hơn 500 pano, 600 băng rôn được lắp đặt.

Bên cạnh đó, 74 mô hình phòng, chống ma túy tiếp tục được duy trì; mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai tại 150 điểm trường. Các cơ sở giáo dục tổ chức 594 hoạt động tuyên truyền và 198 hội thi, chuyên đề về phòng, chống ma túy.

Công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận 96 người, bàn giao 50 người hoàn thành thời gian cai nghiện về địa phương. Hiện cơ sở đang tổ chức cai nghiện cho 122 người.

Đặc biệt, tính đến ngày 14/10, có 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, chiếm 45%; trong đó, 11 địa phương đạt tiêu chí từ năm 2025 tiếp tục giữ vững kết quả; 7 địa phương được đưa vào xây dựng trong năm 2026 đạt các tiêu chí đề ra.