Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đồng chí Lê Vưu. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, có đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Vưu. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến quý báu của đồng chí Lê Vưu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí là một tấm gương đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, trách nhiệm và sự thủy chung với Đảng, là bài học quý để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và con cháu hôm nay học tập, noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình và cấp ủy, chính quyền xã Quang Thiện tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, đảng viên cao tuổi; trân trọng, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí; đồng thời gìn giữ và lan tỏa những tấm gương cống hiến để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Đồng chí chúc đảng viên Lê Vưu luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần quý báu của gia đình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; tiếp tục truyền cho các thế hệ con cháu niềm tin son sắt với Đảng, tình yêu quê hương, đất nước và những phẩm chất cao đẹp của người đảng viên cộng sản.

Đồng chí Lê Vưu sinh tháng 2/1925, quê quán xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 4/10/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 4/2/1949. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương và trong quân đội, tham gia công tác đoàn thể, xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở cơ sở.

Tại buổi lễ, đại diện gia đình đồng chí Lê Vưu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đảng viên lão thành; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước; động viên con cháu sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Trao tặng và chúc mừng đồng chí Lê Duy Bỉnh được tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trân trọng gửi tới đồng chí Lê Duy Bỉnh cùng gia đình lời chúc sức khỏe và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận một chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ trọn lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân. Đối với đồng chí Lê Duy Bỉnh, Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng. Từ Huy hiệu 30 năm đến Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và hôm nay là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, mỗi dấu mốc đều ghi nhận một chặng đường gắn bó với Đảng, thể hiện lòng trung thành, bản lĩnh, ý chí và danh dự của người Cộng sản.

"Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Lê Duy Bỉnh là một tấm gương đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, trách nhiệm và sự thủy chung với Đảng, là bài học quý để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và con cháu hôm nay học tập, noi theo", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Duy Bỉnh. (Ảnh: LÊ DŨNG)

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, đảng viên cao tuổi; trân trọng, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí; đồng thời gìn giữ và lan tỏa những tấm gương cống hiến để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Duy Bỉnh gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay: Hãy luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: LÊ DŨNG)

Về phần mình, đồng chí nguyện tiếp tục sống tròn đạo đức cách mạng, làm tấm gương sáng cho con cháu; luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến cho quê hương, rèn dạy con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phường, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh sinh ngày 15/8/1929, được kết nạp Đảng ngày 15/10/1948; ngày vào Đảng chính thức 7/2/1949, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Quan Nha, thuộc Đảng bộ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: LÊ DŨNG)

Đồng chí Lê Duy Bỉnh tham gia cách mạng từ rất sớm, sau đó chuyển về công tác tại ngành công an; Trường Bồi dưỡng chính trị Bộ Nội vụ và nghỉ hưu tại quê nhà. Trong quá trình hoạt động cách mạng, cũng như công tác, đồng chí Lê Duy Bỉnh luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác và nhiều cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong đợt 7/11/2026, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 3.428 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 15 đồng chí vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.