Tạo đòn bẩy bứt phá

Thành phố thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch. TRONG ẢNH: Người dân và du khách tham quan gian hàng của Đà Nẵng tại các hoạt động xúc tiến thương mại. Ảnh: MINH LÊ

Phát triển dịch vụ và đô thị

Ở góc độ văn hóa và kích cầu du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, sở đang tập trung triển khai các chuỗi sự kiện chính trị - văn hóa quy mô lớn gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, như tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam - Đà Nẵng với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” và chuẩn bị chuỗi sự kiện quảng bá tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở cũng đẩy mạnh xúc tiến công nghiệp văn hóa, ký kết hợp tác với các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, DatViet Group để thu hút đầu tư, đồng thời triển khai 7 chương trình nghệ thuật, lễ hội chào năm mới 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi nhằm phát triển kinh tế đêm.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch mới, tập trung xúc tiến các phân khúc khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, nhất là từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc, mở rộng thị trường tiềm năng như Nga, CIS... Qua đó, tổ chức hiệu quả các sự kiện, lễ hội, chương trình kích cầu du lịch...

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng cho biết, ngành tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075, quy hoạch phân khu và không gian ngầm để tối ưu hóa quỹ đất. Trong đó, dành 100% quỹ đất dôi dư sau sắp xếp hoặc hết hạn thuê để bổ sung trường học, bãi đỗ xe, trạm y tế và 9 công viên trọng điểm.

Cùng với mục tiêu hoàn thành 3.650 căn nhà ở xã hội năm 2026, sở triển khai di dời các chung cư xuống cấp thuộc tài sản công và quản lý quy hoạch, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Về vận tải và quản lý đô thị, Sở Xây dựng tập trung tăng tốc các dự án hạ tầng như nút giao Túy Loan, quốc lộ 14B, đường trên cao Đông - Tây, cảng thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm và chuẩn bị nguồn lực cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Sở khẩn trương hoàn thiện chính sách, mở rộng các tuyến xe buýt kết nối phía nam thành phố với Cảng hàng không Chu Lai và triển khai giải pháp chống ùn tắc giờ cao điểm tại trung tâm, nâng cao hiệu quả bãi đỗ xe thông minh và đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư hạ tầng.

Song song, sở phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 14-CT/TU và Kế hoạch số 109/KH-UBND nhằm lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, chống tái lấn chiếm và tham mưu chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân chịu ảnh hưởng.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại cảng Chu Lai. Ảnh: MINH LÊ

Tạo nguồn lực tăng tốc

Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương cho biết, ngành tập trung thực hiện kế hoạch tăng trưởng GRDP với các chỉ tiêu cụ thể: sản xuất công nghiệp tăng 12,84%, bán buôn bán lẻ tăng 13,07% và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 2 con số.

Trọng tâm là chuyển dịch mạnh mẽ từ “lấp đầy khu, cụm công nghiệp” sang “lấp đầy chuỗi giá trị”, ưu tiên thu hút các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu chuỗi trong lĩnh vực cơ khí chính xác, thiết bị bán dẫn, tự động hóa và phương tiện vận tải điện hóa.

Về sản xuất công nghiệp và năng lượng, sở tập trung hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, khuyến công và hạ tầng cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Ngành đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải, mở rộng và nâng cao hiệu quả các cụm công nghiệp; hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế biến sâu và xúc tiến thành lập Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực miền Trung.

Đồng thời sở tăng tốc triển khai các công trình nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII; hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Về thương mại và xuất nhập khẩu, ngành công thương tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến, phát triển thương mại điện tử và logistics; theo dõi sát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương đẩy nhanh các đề án thương mại số, xây dựng thương hiệu sản phẩm thành phố; hoàn thành Đề án điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng về phía nam để sớm khai thác lợi thế kết nối với cảng biển Liên Chiểu, Khu kinh tế mở Chu Lai, sân bay Chu Lai và các đô thị động lực phía Nam.

Ở trụ cột tài khóa, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm nói, giải pháp quản lý ngân sách linh hoạt, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Sở tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030; tham mưu vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và triển khai nghị định đặc thù về dự án khu đô thị lấn biển.

Song song, sở chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, cải thiện chỉ số PCI và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Sở tăng cường phối hợp liên ngành giải quyết đồng thời các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; nâng cao chất lượng bộ phận một cửa, phối hợp với Bộ Công an triển khai hệ thống thủ tục hành chính tập trung kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.