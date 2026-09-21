Thị trường nông sản 21/9/2026: Cà phê đi ngang, hồ tiêu biến động trái chiều
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ít biến động. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg sau khi ngắt chuỗi giảm; hồ tiêu giữ vùng giá 137.000 - 141.000 đồng/kg, riêng Đắk Lắk điều chỉnh giảm, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, giao dịch mua bán chưa sôi động. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2192026-ca-phe-di-ngang-ho-tieu-bien-dong-trai-chieu-565.media