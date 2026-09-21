Thị trường nông sản 21/9/2026: Cà phê đi ngang, hồ tiêu biến động trái chiều

Sáng 21/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cùng thành viên đoàn công tác về tình hình hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty tại Việt Nam.