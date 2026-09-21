Giá vàng ngày 21/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng tại châu Á sáng 21/9 ổn định ở mức khoảng 4.375 USD/ounce khi nhà đầu tư đánh giá về rủi ro lạm phát cao dai dẳng và lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau động thái tăng lãi suất gần đây.

Tâm lý lạc quan áp đảo trên thị trường vàng sau khi Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4%, nhằm hạ nhiệt lạm phát, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Giới phân tích trên Phố Wall cũng như nhiều nhà đầu tư cá nhân đồng loạt dự báo giá kim loại quý này sẽ tiếp tục bứt phá trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: