Sắp diễn ra hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 9/2026

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu".

Sự kiện có quy mô khoảng 150 đại biểu đến từ các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan..., các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan Xúc tiến thương mại địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp/ngành hàng, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã…

Các sản phẩm Việt Nam được trưng bày tại Trung tâm Xúc tiến và Trải nghiệm HALALVIET. Ảnh: Trần Lê

Hội nghị, nhằm phổ biến thông tin, chính sách, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu của thị trường nước ngoài liên quan đến sản phẩm Halal, đồng thời cập nhật các yêu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của các địa phương.

Thị trường Halal đang nổi lên là một trong những thị trường năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Hiện nay, quy mô nền kinh tế Halal toàn cầu đã đạt hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã dành sự quan tâm rất lớn đối với việc xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Chính phủ cũng đã thành lập Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia và ban hành Nghị định số 127/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/6/2026) về quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ Halal, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chứng nhận và kiểm soát chất lượng sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Và việc lấy ngành hàng Halal làm chủ đề cho hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 9/2026, Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác, xuất khẩu.