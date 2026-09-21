Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series

Nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia chỉ số thị trường mới nổi thuộc FTSE Global Equity Index Series - Nguồn: UBCKNN

Dấu mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn đánh giá đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam. Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ, quản trị hiện đại và phát triển bền vững.

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với nhiều cải cách về thể chế, cơ chế vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Cơ quan quản lý duy trì đối thoại cởi mở với cộng đồng đầu tư quốc tế, góp phần củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính và nâng cao vai trò của thị trường vốn đối với tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng cho biết khuôn khổ pháp lý và chính sách phát triển thị trường vốn đã có nhiều bước tiến, tập trung vào ba hướng lớn: nâng cao chất lượng quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới. Nhờ những cải cách kịp thời với quyết tâm cao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ, ngành, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục xác nhận lộ trình tại kỳ đánh giá năm 2026.

Bộ trưởng khẳng định việc nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thị trường và năng lực quản lý, giám sát. Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các định hướng phát triển thị trường vốn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nâng cao thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút dòng vốn theo hướng bền vững.

Đánh giá việc nâng hạng phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn. Ngài Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam cho rằng nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

FTSE Russell cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Sau dấu mốc nâng hạng là một bước tiến mới của chứng khoán Việt Nam với những yêu cầu cao hơn đặt ra đối với cả thị trường và cơ quan quản lý, đòi hỏi cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu. Bà Fiona Bassett cho biết đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, thành viên thị trường. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, sở giao dịch, đơn vị cung cấp hạ tầng và cộng đồng đầu tư.

FTSE Russell và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cam kết tiếp tục là đối tác dài hạn của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn. Với năng lực trên các thị trường cổ phiếu, thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và tài sản số, FTSE Russell sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao sự hiện diện quốc tế, tạo điều kiện cho các dòng vốn dài hạn và phát triển thị trường theo hướng sâu rộng, vững mạnh, có khả năng chống chịu cao.

Sau nâng hạng, quá trình đưa chứng khoán Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp được thực hiện theo từng giai đoạn kéo dài đến tháng 9/2027 thay vì triển khai vào cùng thời điểm. Trong quá trình này, 27 cổ phiếu Việt Nam cũng được bổ sung vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào cùng tập hợp cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn tại các thị trường mới nổi trên thế giới.

Đây là cơ hội để Việt Nam gia tăng mức độ hiện diện trước cộng đồng đầu tư thế giới, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Dòng vốn ngoại tham gia thị trường Việt Nam dự kiến cũng chia thành nhiều đợt theo từng giai đoạn thay vì tập trung ngay tại thời điểm nâng hạng. Đáng lưu ý, khi vào nhóm thị trường mới nổi, chứng khoán Việt Nam sẽ được đặt trong một không gian đầu tư rộng mở hơn khi các quỹ theo dõi nhóm thị trường mới nổi sẽ có cơ sở để cơ cấu lại danh mục và phân bổ vốn vào Việt Nam.