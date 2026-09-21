Giá vàng ngày 21/9: Ít biến động phiên đầu tuần, chuyên gia dự báo lạc quan

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Giá vàng trong nước và thế giới duy trì trạng thái ít biến động sáng đầu tuần sau một tuần phục hồi mạnh mẽ. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 21/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 21/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, đứng yên so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 143,6-147,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 143,6-147,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 147,6 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 1,5 USD/ounce so chốt phiên cuối tuần trước, xuống mức 4.375,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay ít biến động sau tuần phục hồi. Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu của các ngân hàng trung ương, nhu cầu đầu tư và tâm lý tích trữ vàng như một tài sản phòng thủ trước những rủi ro tài chính, địa chính trị ngày càng gia tăng.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) hoàn toàn lạc quan sau khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất không thể kìm hãm đà tăng giá của vàng. Tất cả 16 chuyên gia tham gia khảo sát (tương đương 100%) đều dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Ngoài ra, tại Phố Chính (Main Street), hơn 220 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, trong đó, 127 nhà đầu tư (58%) tin rằng giá kim loại quý sẽ tăng trong tuần này, 52 người khác (24%) cho rằng vàng sẽ giảm giá, 41 nhà đầu tư còn lại (19%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết, việc FED tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã được phản ánh vào giá, vì vậy, sau đợt giảm liên tiếp, vàng đã lấy lại phần giá trị đã mất.

Theo vị chuyên gia này, trong thời gian tới, với lãi suất ở mức 4% và tỷ lệ lạm phát chính thức là 3,4%, thực sự không có lý do gì để từ bỏ vàng chỉ để đổi lấy lợi suất thực tế 0,5%.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cũng lạc quan cho biết, hiện tại nến tuần đang chuyển sang màu xanh sau ba tuần bán tháo. Đồng thời, ông cho rằng, giá vàng sẽ tăng trong tuần này khi thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu chứng tỏ diễn biến giá sẽ đổi chiều.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 100,22 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,975%; chứng khoán Mỹ vừa trải qua tuần giảm giá 1,5% khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và FED tăng lãi suất; giá dầu thế giới “hạ nhiệt”, giao dịch quanh mức 101,31 USD/thùng đối với dầu Brent và 93,63 USD/thùng với dầu WTI.