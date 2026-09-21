Bứt phá từ liên kết sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm

Bon Bon Fam điểm đến thu hút du khách của HTX Dịch vụ và Du lịch nông nghiệp Bon Bon.

Đến thăm khu sản xuất của HTX Nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang, những dãy nhà màng, nhà lưới được đầu tư bài bản, hiện đại. Anh Hà Văn Tiến, Giám đốc HTX, chia sẻ: HTX hiện trồng 18 ha rau các loại; trong đó, có 4 ha trồng cà chua, ớt chuông, cần tây, dâu tây, dưa chuột... trong nhà màng, nhà lưới, có hệ thống tưới ẩm tự động tiên tiến... Trung bình mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường trên 500 tấn rau, củ, quả các loại, doanh thu trên 10 tỷ đồng; bình quân 1 ha đất cho thu gần 900 triệu đồng. Mừng nhất là sản phẩm của HTX ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng, có thời điểm sản lượng không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

HTX Dịch vụ và Du lịch nông nghiệp Bon Bon chăm sóc cây sung Mỹ.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, nhiều HTX tại Mộc Châu đã nghiên cứu, nắm bắt xu hướng du lịch, biến những khu vườn thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn. Điển hình là HTX Dịch vụ và Du lịch nông nghiệp Bon Bon, chỉ với hơn 5 ha, HTX lựa chọn nhiều giống cây có giá trị kinh tế, như: Dâu tây, phúc bồn tử, sung Mỹ, cà chua cherry, nho mẫu đơn, chanh leo và một số giống bầu, bí cho quả kích thước lớn, tạo cảnh quan và sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Chị Nguyễn Thị Thảo Linh, Giám đốc phấn khởi cho biết: Khách du lịch ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mới mẻ, nên chúng tôi ưu tiên lựa chọn những loại cây trồng độc đáo, ít phổ biến trên thị trường để đưa vào sản xuất. Các loại cây được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm để du khách có thể tham quan, trải nghiệm, thu hái và thưởng thức ngay tại vườn. Mỗi tháng, HTX đón hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm tại vườn.

Mô hình canh tác trong nhà lưới của HTX Nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang.

Tại tổ dân phố Vặt Hồng, lợi thế về cảnh quan, sản xuất nông nghiệp và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái cũng đang được khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Ban Quản lý và nhân dân trong tổ đã chung tay xây dựng Không gian văn hóa và trải nghiệm Vặt Hồng, với 34 gian hàng, chủ yếu được dựng bằng tre, nứa, mái lợp lá cọ, nằm giữa không gian đồng ruộng, tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Đến đây, du khách được thưởng thức những sản vật địa phương, như: Cơm lam, cá nướng, thịt gác bếp, xôi ngũ sắc, rau, củ sạch; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tìm hiểu đời sống của đồng bào dân tộc Thái. Chị Hoàng Thị Hồng, Giám đốc nói: Việc phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân, từ tự cung, tự cấp và buôn bán nhỏ lẻ sang cùng nhau xây dựng sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách. Đồng thời, tăng cường liên kết với các công ty lữ hành tổ chức tour, thu hút ngày càng nhiều du khách đến trải nghiệm, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Du khách trải nghiệm ẩm thực Tây Bắc tại các gian hàng do đồng bào dân tộc Thái bản Vặt Hồng chuẩn bị.

Phường Mộc Châu có 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các HTX, thành viên và nông dân được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững.

Ông Lò Minh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Đồng hành với các HTX, địa phương quan tâm tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối sản xuất với thị trường. Qua đó, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông sản gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan và bản sắc văn hóa, các HTX trên địa bàn phường Mộc Châu đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tạo dựng chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch. Những mô hình hiệu quả đang góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh Mộc Châu đến với du khách.